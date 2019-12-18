Mustafa Cengiz: "Galatasaray'a kayyum atanması hiç hoş bir şey değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Cengiz: 'Galatasaray'a kayyum atanması hiç hoş bir şey değil' - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Galatasaray'a kayyum atanması hiç hoş bir şey değil"

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanmasının hoş bir durum olmadığını söyledi.

Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanmasının hoş bir durum olmadığını söyledi. Başkan Cengiz, Tuzlaspor maçı sonrası yaşananlarla ilgili ise "Bir kadına küfür edilmesi utanç verici" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bakırköy Belediyesi Ata Spor Kulübü 2019'da Sporun Enleri ödül törenine katıldı. Tören öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, borsaya ve halka açık şirketlerin mali açıdan 5 yıl üst üste zarar göstermesi halinde kayyumun atandığını vurgulayarak, "Tam tersine biz bunu önledik. Kayyum demek bitmek demektir. Bitik, iflas etmiş, kendi yol yordamını bulamayan kuruluşlar, şirketler için olur. Galatasaray'ın öyle durumu yok" şeklinde konuştu.

Kayyum isteyen kişilerin bu taleplerini resmiyete döktüğünü söyleyen Başkan Cengiz, "Ama kayyum geldiğinde ne zaman seçim olacağı belli değil. Onların hedefi tabii seçim, zevkle. Ama ben iki seçim yaşadım. Üçüncüsünü de yaşarım, hiç sorun değil. Yeter ki Galatasaray'a hizmet aşkı bitmesin ya da bitirmesinler. Arkadaşlarımızın neler çektiğini biz biliyoruz" diye konuştu.

"İBRASIZLIKTAN SONRA TÜRK TARİHİNDE EN YÜKSEK GELİRE ULAŞTIK"

Kulüpte oluşan birtakım sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Cengiz, şu ifadelere yer verdi:

"Martta idari ibrasızlık olduğunda en kolayı 'hadi eyvallah' deyip gitmekti. Ama 190 milyon lira ödeme vardı. Biz bunu 7 gün içinde ödedik, borçsuzluk kağıdı aldık ve bugünlere geldik. Şampiyon olduk, devamında Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Hiç olmazsa katılım parasını aldık. Türk tarihinde en yüksek gelire ulaştık."

Cengiz, Florya Tesisleri'nin tapusu olmak üzere büyük çaba harcadıklarını ama takdir edilmemelerinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

"BİR KADINA KÜFÜRLERLE SALDIRILMASI UTAN VERİCİ"

Başkan Cengiz, Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında deplasmanda oynadıkları Tuzlaspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktörler ve oyunculara yanıt verecek noktada değilim. Onların yorumu onlara ait ama gördüğümüz bilinçli bir şekilde; ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynanmayacağı bilindiği halde, yedek kulübesinde provoke eder şekilde davranması. Hiç hoş olmadı. Hele bir kadına ki sonradan Hande hanımla konuştum. Ağır, galiz, duyulmadık küfürlerle saldırılması utanç verici. Şok halde izledim. Rakip takımın teknik heyetinin tribünleri sahaya inmesini sağlayacak şekilde tahrik etmesi beni üzdü. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek."

(Bora Akyol/İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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