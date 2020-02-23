Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır

14 dakika önce

"Hak edenin kazandığı ve hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum""İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder"Olgucan KALKAN – Özgür KABAN/ İSTANBUL, – Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder.

Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır, System.String[]

"Hak edenin kazandığı ve hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum"

"İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder"

Olgucan KALKAN – Özgür KABAN/ İSTANBUL, – Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın merhum babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Cengiz, tören sonrası Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin centilmence ve kardeşçe geçmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbi maçın dostça, kardeşçe, ulusumuzu rahatlatacak şekilde geçmesini dilerim. Bütün taraftarların yoğun dikkatle izleyeceği bir maç. En az hatanın olmasını, dış faktörlerin sıfır olmasını diliyorum. Sahadaki 22 futbolcunun mertçe ve centilmence mücadelesini diliyorum. Hak edenin kazanmasını ve hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI DEVAM EDER"

Galatasaray'ın şampiyonluklarının devam etmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbide içimden geçen sonuç hayırlı bir sonuç olması.  O sene her sene, umarım bu sene olur. İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım. Maç maç gidiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar Kadiköy'e gitmek için otobüslere binmeye başladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nun önünde toplandı. 30-35 otobüsle yaklaşık 2300 Galatasaray taraftarı saat 15.30 civarında Ülker Stadyumu'na hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Cengiz'in açıklamaları

-Taraftarların detayları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Cengiz'in açıklamaları


Akif Çağatay Kılıç, Mustafa Cengiz, Sinan Kılıç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:15 Kaynak: DHA
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