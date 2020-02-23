Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır

7 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın merhum babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın merhum babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Cengiz, tören sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin centilmence ve kardeşçe geçmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbi maçın dostça, kardeşçe, ulusumuzu rahatlatacak şekilde geçmesini dilerim. Bütün taraftarların yoğun dikkatle izleyeceği bir maç. En az hatanın olmasını, dış faktörlerin sıfır olmasını diliyorum. Sahadaki 22 futbolcunun mertçe ve centilmence mücadelesini diliyorum. Hak edenin kazanmasını ve hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


"İNŞALLAH GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI DEVAM EDER"


Galatasaray'ın şampiyonluklarının devam etmesini dileyen Mustafa Cengiz, "Derbide içimden geçen sonuç hayırlı bir sonuç olması. O sene her sene, umarım bu sene olur. İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım. Maç maç gidiyoruz" diye konuştu.


Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar Kadiköy'e gitmek için otobüslere binmeye başladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nun önünde toplandı. 30-35 otobüsle yaklaşık 2300 Galatasaray taraftarı saat 15.30 civarında Ülker Stadyumu'na hareket edecek.


Akif Çağatay Kılıç, Mustafa Cengiz, Sinan Kılıç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü
Belhanda'dan maç sonu "Ağlama" göndermesi Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Cengiz: Galatasaray için önemli olan şampiyonluklardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]