Üye Girişi
Mustafa Cengiz: Galatasaray için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum - Son Dakika

Mustafa Cengiz: Galatasaray için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum

11.06.2021 19:02
Mustafa Cengiz: Galatasaray için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum, System.String[]

Galatasaray'ın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladılar.

Galatasaray'ın yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladılar. Başkan Mustafa Cengiz'in video konferans yöntemi ile katıldığı imza töreni, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile yeni transferler Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Mustafa Cengiz, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Aslan gibi futbolcular karşımda. Onları görünce çok mutlu oldum. Türk insanı, verilen sözler, genel eğilimler açısından bu Anadolu delikanlılarını ayrıca kutluyorum. Kimseye laf atmıyorum. Her söyleyeceğimi açık söylerim. Bu da nedense kalıplara uymuyor. Alpaslan'ı çok uzun süreden beri izliyorum. Her ikisi de 1993 doğumlu. Bu çok önemli. Genç futbolcular. Bizde 30'una yaklaşan futbolcuyu hemen yaşlandırıyorlar; ama öyle değil. Alpaslan'ın verdiği mücadeleyi unutmam mümkün değil. Şahsen benim hep beğendiğim bir futbolcuydu. Ben hiçbir zaman oyuncu seçme lüksüne sahip bir başkan olmadım. Seçmem de. Her zaman teknik ekibe bırakırım. Ozan Kabak hariç… Alpaslan'da savaşçı karakterini hep gördük. Attığı penaltıları, soğukkanlılığını, sahada ölümüne verdiği mücadeleyi izledik. Aynı mücadeleyi Galatasaray'da da yapacağına inanıyorum. Alpaslan gibi insanlar bulunduğu her takıma enerji ve ruh katar. Bunu biliyorum. Aynı sözleri Aytaç için de söylemek durumundayım. Aytaç'ı da Eskişehirspor, Trabzonspor ve Bursaspor dönemlerinden beri izledim. Bir teknik direktörün arayabileceği bir futbolcuydu. Bizde o tarzda Felipe Melo vardı ve taraftarımız onu çok severdi. Kafasını toptan sakınmayan tarzda futbolcular. Onların hep bizde olmasını istemişimdir. Ne güzel ikisi de aramızda. Ben ayrılıyorum ama şunu bilsinler ki bizim kalplerimiz onlarla. Başkanlığa kim gelirse gelsin, onlar da bu değerli oyuncularımızla beraber olacaklar. Tek istirhamım yönetici ve benzeri sürtüşmelerine girmesinler. Kim onlara konu açmak istiyorsa o mekandan kalsınlar. Bizden de olabilir, başka yerlerden de olabilir. Dinlemesinler. Yöneticilerin çektiği sıkıntı ve dertler çok farklı, sizin uğraştıklarınız çok farklı. Siz direkt bizi sahada temsil ediyorsunuz. Biz de böyle bir vesile ile çıkıyoruz. Bunu bile eleştirenler olacaktır. İlklerin ve enlerin kulübüyüz. Benim de imza törenine bu tele konferans ile katılmam bir ilk oldu sanırım. Bundan onur duyarım. Futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Candan ve samimi olarak, sonuna kadar Galatasaray için mücadele, aileleri için mücadele, camia için mücadele istiyorum. Bunu yapacaklarına da inanıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.ALBAYRAK: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

İmza töreninde açıklamalarda bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da, "Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, aslan gibi aslan oldukları için şahsım adına, başkanımız Mustafa Cengiz'in adına çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı seçtiler. Galatasaray'ın kasasından bonservis için hiç para çıkmadan biz bu iki kardeşimizi Galatasaray'a kazandırdık. Camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını temenni ediyorum. Camiamıza güç katacaklar. Hep beraber olacağız, birlik olacağız. O güzel günlere hep birlikte koşacağız. Hem Alpaslan Öztürk'e hem Aytaç Kara'ya yuvalarına hoş geldin diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı olsun" diye konuştu.


Mustafa Cengiz: Galatasaray için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Galatasaray için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü 18:29 Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı 18:04 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı Aslı Enver yakalandı! 17:40 Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL 17:23 Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü 17:08 Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor 16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı 16:14 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı         
18:34
Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü         
18:19
Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı         
17:47
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız         
17:28
Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu         
17:15
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var         
16:54
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi         
16:33
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu         
15:30
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 19:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Cengiz: Galatasaray için sonuna kadar mücadele edeceklerine inanıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement