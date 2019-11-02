Mustafa Cengiz: Galatasaray ilklerin ve enlerin kulübü

Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonu Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluk kupasıyla dün Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı voleybolcuları Çaykur Rizespor maçı öncesi makamında ağırladı. Ziyarette Galatasaray Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, başantrenör Nedim Özbey, teknik heyet ve oyuncular hazır bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başantrenör Nedim Özbey ve kaptan Selçuk Keskin ziyaret sırasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılıların futbol ve basketbolda olduğu gibi voleybolda da ilk ve öncü kulüp olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, "O söz tutulurken çekilen acılar, yorgunluklar, verilen mücadele sanırım hocamın burada anlatmaya zamanı yetmez. Kaptanımın, değerli oyuncuların ve sevgili yönetici Okan kardeşimin de. Sonucunda bir kupa geliyor, bu kupa 30 yıl sonra geliyor. Galatasaray Türkiye'de futbolda, basketbolda olduğu gibi öncü ve ilk kulüp. Voleybolu da neredeyse ülkeye tanıtmış ve yaymış olan kulüp. Hep dediğimiz gibi ilklerin ve enlerin kulübü. Nedim hocamın Türk voleyboluna çok büyük katkısı var. Aynı zamanda Milli Takımımızın da hocası. Biz bundan da ayrıca onur duyuyoruz. Onu meccanen de yapıyor. O sözü çok büyük bir söz. 30 yıl sonra kupa getirmek hem de voleybolda ve bunun bana nasip olması beni çok mutlu etti. Camia adına mutlu etti. Kendisine, bütün teknik ekibe, bütün idari kadroya, kaptanımız Selçuk'a ve bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Az çok biliyorum, mümkün oldukça maçlara gitmeye çalışıyorum. Onların çektiği mücadeleyi, çektiği acıyı görüyorum. Tekrar tebrik ediyorum, hepsini tek tek kutluyorum" diye konuştu.



ÖZBEY: BAŞKANIMIZA VERDİĞİMİZ KUPA SÖZÜNÜ TUTTUK



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verdikleri kupa sözünü tuttuklarını söyleyen Nedim Özbey, "Maçtan bir gün önce sayın başkanımızla telefonda görüştüğümüzde 'Kaptan Selçuk'la birlikte kupayı bana getirin' dedi. Ben de getireceğime dair söz vermiştim. O sözü yerine getirmek ve 30 yıl sonra Galatasaray Voleybol Şubesine gelen ilk kupa olmasının anlamı da çok farklı. Onun için çok mutluyum. Başkanımızın böyle bir kupayla 30 yıl sonra karşılaşması ayrıca beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.



SELÇUK KESKİN: BU KUPA DİĞER KUPALARIN BAŞLANGICI OLACAK



30 yıl sonra gelen kupanın son olmayacağını belirten Galatasaray HDI Sigorta Takımı Kaptanı Selçuk Keskin ise "30 yıl sonra bu ilk gelen kupa ama bu son olmayacak. Bu kupa kupaların başlangıcı olacak. Onun sözünü vermek istiyorum Başkanımıza. İnşallah daha nice kupaları burada birlikte kutlarız" dedi.



