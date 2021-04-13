Mustafa Cengiz: "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek" -2

- Mustafa Cengiz: "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerek"

"Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek"

"MHK'nin istifa etmesi lazım"

"Beni bir adım geri çektiremezler"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolcuların terinin son damlasına kadar mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Sahanın altını, üstünü getirmeliyiz. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Orada kendileri oynamıyor. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyor. Ölümüne mücadele etmesi gerek. Futbolcular bunu neden yapmıyor? Soruyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan olduğundan beri rakip takımların maçlarını izlediğini söyleyen Cengiz, "Bizim maç Cuma günüydü. Cumartesi ve pazar günü oynanan maçları yarım bıraktım. Tiyatroyu insan görüyor. Bir kurgu demek bu. Bu tiyatro bile değil. Komedi, aşmış artık. Önceden yazılmış sanki bir yere doğru yazılmış. Rakiplerimize hiçbir saygısızlık etmem. Özellikle Türkiye'de renk için aşığız. Benim rakip takımlarından çok yakın arkadaşlarım var. Ben hiçbir zaman onlara düşmanlık duymadım. Bir yöneticinin yaptığı oyunu bozan, pul çalan, oyuna hile sokan bir karakteri camialara yüklemem. Türkiye' son 1-2 aydır hakemlerde iki oluşum var. Kendi içinde gruplar var. Bu her zaman vardı. Şimdi de başka bir grup oluştu. VAR ve sahadaki hakemler. Çok tehlikeli bir gelişme var" diye konuştu.

"Böyle militan VAR hakemi dünyada yok"

Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısının iptal olmasıyla olarak Başkan Cengiz, "Hakem çok kararlı. İnsanlarla ben görüştüm. Hakem; 'Net olarak penaltı ve kırmızı kart gördüm' diyor. Kurala aykırı olarak iptal ediyor. Burada hafifçe dokunması bile sizi uçurur. Ayağa da temas var. Kerem çok hızlı. O dokunma onu uçurur. Suat Arslanboğa güzel kardeşim, sen bunu nasıl böyle yorumlarsın. Zemin mi kötü acaba. Şu anda Türkiye'nin en iyi zeminlerde. Kerem kendini toparlamaya çalışıyorum. Ali Palabıyık'a kızamam. Fakat enteresan olan Suat Arslanboğa kendini asıl hakem görüyor, 'Gel bak kendisi düştü' diyor. Karagümrük itiraz etmiyor. Kurallara aykırı bir şekilde Suat Arsalanboğa, böyle bir karar verdiriyor. Böyle militan VAR hakemi dünyada yok. Açıklama yaparlarsa rica ediyorum bütün konuşmaları yayına versinler. İtiraz edilen konuları versinler. Belli noktalarda yüz milyonlarca lira harcıyoruz. Sen hangi mantıkla olabilir kişisel düşmanlığın da olabilir ama toplumsal gerginliğe neden olamazsın. Sen şövalye olacaksın, dürüst olacaksın. Ali üzerinden bütün hakemlere söylüyorum VAR'ın esiri olmayın. Bunu yapmayan Allah aşkına. Toplum Covid'den gergin. Bu toplumu düşünün. Haksız bir kararı bizim lehimize de vermeyin. Çünkü öbür camiayı ayağa kaldıracaksın. Bu konuları getirdiğimiz anlar oldu. UEFA başkanı değerli ve dürüst bir insan. Kahvemi bile o yapar. Biz Uilenberg'e kızdık. Demeç veriyordu. Bunu yapmasın dedik. Yazılı metin gönderdik. Uilenberg mentordür. Hakemlerin yaşam koşu. Destek olmak için orada. Bizim kişisel bir antipatimiz yok Uilenberg'e. Koşan adama dokunduğun anda uçar" şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında DeAndre Yedlin ile Jeremain Lens arasındaki pozisyon hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Bunu da sordum. 'Kasıtlı bir hareket yok, hareketin devamında ayağını uzatıyor' dediler. Profesyonel bir futbolcunun gözleri radar gibidir. Orada vuruyor, Yedlin'in ayağını uzattığını da görüyor. Vurduğu top nereye gidiyor, bakıyor zaten. VAR'ın ve hakem heyetinin kararı; doğal bir hareket, yer çekimi hareketi" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Gaziantep FK maçındaki pozisyonu için ise Cengiz, "Hakem güzel bakmış. O anda Allah tarafından perde iniyor, olabilir bir şey demiyorum. Oradaki ironiyi anladınız mı? Sonra beni topa tutarlar" yorumunu yaptı.

"Maçların neticesini orta hakemden ziyade VAR hakemleri belirlemeye başladı"

Bundan sonra orta hakemlere değil de VAR'a bakılması gerektiğini ifade eden Başkan Cengiz, "VAR odasına telefon giriyor mu? VAR konuşmalarını neden yayınlanmıyor? Telefon sokan var mı?, mesaj atan var mı? merak ediyorum. Yeni bir organ oluşuyor. Nasıl TFF yönetim kurulu var, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu, MHK var. MHK'nin içinde bir VAR organı oluştu. Maçların neticesini orta hakemden ziyade VAR hakemleri belirlemeye başladı. Son doğru gidince daha da artacak. İş o raddeye gidiyor. Şu anda VAR hakemliği yardımcısı dahil 3 kişi, çimlerdeki hakemlerden daha etkili hale geliyor. Başka ülke yanlışı düzeltmek için kurulan bu düzen maalesef burada TFF'yi suçlanmıyorum ama MHK çok ayrı bir kurum. Tahkim Kurulu gibi VAR Kurulu oluşuyor. Giderek de kemikleşiyor" açıklamasında bulundu.

Hatayaspor maçında Şener Özbayraklı ile Kamara arasındaki pozisyonuyla alakalı Mustafa Cengiz, "Hakem görmüyor. Kırmızı kart değil. Allah tarafından perde iniyor, görmüyor. Bu pozisyonda Kamara'nın bile içinin rahat ettiğine inanmıyorum. Hakem bunu görüyor, VAR ile konuşuyor. Bu kötü niyet. Bu arkadaşın kırdığı ceviz bir sürü. Bunu lehimize de yapsa utanırım ve haklı derim. Belki de daha dikkatli olurum, bana laf gelmesin diye. Ahlaki erozyon var. İnsanlar kendi lehine yapılmış hatayı tolere ediyor. Ben de yapıyorsam bana yazıkları olsun. Allah müstahaklarını versin" cümlelerine yer verdi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın maçları eksik tamamlaması ve çok sık kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak, "Ben kendimi bildim bileli bu böyle. Adamlar o kadar rahat ki. Hakemler de biliyor ki önce yönetimlere küfür ediliyor, çok rahat kımızı, sarı kart çıkartıyor. Bizimkiler bu konuda çok özgür. Sizin yaptığınız hiçbir olumlu şeyi alkışlamıyorlar. Bir başkan; 'Sizin divan oluyor, 20 kişi çıkıyor 19 kişi sana ağzına geleni söylüyor' dedi. Sizde de; '20'si de sizi övüyor' dedim. Ben eleştirileri duyuyorum. Haklı ise onu düzeltmeye çalışırım" dedi.

"Bir an evvel yazık Serdar Tatlı oradan ayrılsın"

Jaap Uilenberg'in yayıncı kuruluşta bir programa katıldığını hatırlatan Cengiz, "FIFA VAR kuralını değiştirdi dedi. Babel'in pozisyonlarıyla ilgili. Cenk Tosun ile Babel'in pozisyonu birbirinin aynısı. Cenk'e geçmiş olsun diliyorum. 'Koltuk altı uzantısı üstü penaltı değil' dedi. Tişörtün geldiği nokta penaltı değil dedi. 'Yeni değişti' dedi. Cenk tosun pozisyonu daha görmemiştim. 'Hangi cetvel ile ölçtünüz' dedim. Sen bunu iptal ettin. Araya VAR girdi. Verilmiş golü iptal ettirdi sevgili Suat. MHK görevini yapmıyor. Bundan ceza vereceklerse versinler. Serdar Tatlı'nın rakip bir takımın taraftarı olduğu, çocukluğundan beri hasta olduğunu da biliyorum. Kararları etkiliyorsa, duygularını etkiliyorsa yazıklar olsun. MHK'nin artık bu hakemlere söz geçireceğine inanmıyorum. Onları doğruluğa sevk edeceğine inanmıyorum. Çünkü istedikleri gibi davranıyorlar. Telefonlar çalıyor mu? Evet, hayır mesajları geliyor mu? Kerem'in, Babel'in pozisyonlarını dinlemek istiyorum. Beşiktaş'ın pozisyonu benim haddime değil ama emsal gösterebilirim. Niye bunu yapıyorsun güzel kardeş. MHK maalesef fonksiyonunu yitirmiş. Bir an evvel yazık Serdar Tatlı oradan ayrılsın. Burada iyi niyet aramamam. Kötü niyet ararım, kötülük ararım. Bize en ufak fırsat arıyorlar. Aynı oyuncu bir önce takımında geliyor kendini atıyor Muhammed'e. Türklere özgü kırmızılar yaptık. İlla bir takıma olunca mı Suat Arsalanboğa'nın sözleşmesini iptal ediyor. Bizimkinde niye etmiyorlar. Şu anda 5 maçtır bize aleyhimize yaptıkları için hakemler de insandır diyorlar. Adı Kulüpler Birliği ama birlik değil. Şu anda 4'ü şampiyonluğa oynuyor geri kalan 10 tanesi küme düşmemeye oynuyor. Birlik olması mümkün mü? Değil. Başkanlık seçimi diye bir şey olmadı. Şimdiki başkana gitsin diye demiyorum. Seçim olmadı. Bunlar yanlış işler. Birliğe değil ayrılığa götürür. Çebi de sağ olsun çalışıyor. Ben bazı söylemleri onaylamıyorum" diye konuştu.

"MHK'nin istifa etmesi lazım"

Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Cengiz, "Şu anda kontrolü kaybetmiş durumdalar. Nihat Özdemir'in kişisel suçu yok. Başkan, MHK toplantılarına mı katılacak. Eğer diyorsa onun da derhal ayrılması lazım. Bana 3 hafta ceza verdiler. Bir maçı evde izledim. Evde 50 bin TL'ye maç izledim. Tahkim 21 gün cezamı kaldırıyor, 50 bin TL ceza veriyor. Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkanı aynı bürodalar. Böyle bir şey olur mu? Şıracı ile bozacı gibi. Tahkim ve Disiplin Kurulu kararlarına saygı duymuyorum" dedi.

"Ayrı bir yayın sözleşmesi yapalım"

Yayıncı kuruluştan bir gün BB Erzurumspor maçının 3 saat öne çekilmesini istediklerini ve yayıncı kuruluşun kabul etmediğini açıklayan Başkan Cengiz, "Erzurum kabul etti. Aynı gün yayıncı kuruluşun genel müdür geldi 'başkanım yapamayız' dedi. 'Biz sizin maçınızdan iyi para kazanıyoruz, 2-3 milyon dolar gider' dedi. 2 milyon, 40 maçta 80 milyon Dolar. Ben 160 milyon TL alıyorum. Kim ödüyor bu paraları; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu havuzu dolduruyoruz. Bu havuzu Anadolu takımları doldurmuyor. 2-3 takım dolduruyor. Ben niye daha fazla para isteyemiyorum. 170 milyon TL aldım, 18-20 milyon Euro. Yaptığım hasılat 80 milyon Dolar. Böyle bir şey olabilir mi? Benden alıp oraya veriyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray olarak tabi onlar o cesareti gösterir mi bilmiyorum. Ayrı bir yayın sözleşmesi yapalım. Benim hakkım gidiyor. Ben daha büyük transferler yapmak istiyorum. Taraftarımın benden beklentisi daha fazla. Fenerbahçe'de öyle bir beklenti yoksa bir şey demem. Cebinden ödüyorsa ona da helal olsun derim. Taraftarımızla yapıyoruz. 10 milyon TL topladık. Yayın hakkının arttırılması lazım. Bunu kim anlatacak, ben anlatacağım" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek"

Ligde önlerinde 7 maç ve alınacak 21 puan olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlandığında başında 10 futbolcu olmalıydı. Golümüz verilmediğinde 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Sahanın altını, üstünü getirmeliyiz. Kaleci kaptan geldi, sarı kart gördü. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Orada kendileri oynamıyor. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyor. Ölümüne mücadele etmesi gerek. Kırmızı kart verse de bir yere kadar. Futbolcular bunu neden yapmıyor? Soruyorum buradan. Profesyonelce bakıyor. 2 maç oynamazsa galibiyete prim alamıyor, onu da hesaplayabilir. Ben bu kadar derine giremem. Türk futbolcular nerede o zaman. Ben orada çıldırıyorum" dedi.

"Beni bir adım geri çektiremezler"

Pandeminden dolayı seçimin yapılamadığını söyleyen Başkan Cengiz, "Pandemi var çekilemiyorum, çünkü kayyum gelecek. Seçim yapamıyoruz. Şunu bilin ki ölümüne mücadele eden biri olarak, ölümüne mücadele ederim. Yeter ki seçimler açılsın. Beni doğru söylemekten kimse men edemez. Kalkıyor aday arkadaş, '8 ayda adayı, Kemerburgaz'ı hallederim' diyor. Bunu dediğinde ada ile Kemerburgaz halledilmişti. Bunu da demek ki anlatamamışız. Onun için Kemerburgaz'da toplantı yaptık. Ondan sonra iletişim zayıf diyor. Hayır senin hakemler gibi gözün kör, kulağın sağır. Sen unutmak istiyorsun. Teşekkür de beklemiyorum. Çok doluyum. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Haksızlıktan iftira etmekten korkarım. Bana somut söylesinler. Yanlış yaptıysam özür de dilerim. Bu beni küçültmez. Ama yeter artık. Başkan itiraf etti diye devam etsinler. Ölümüne kadar da mücadele edeceğim. Ne zaman özgür seçimler olur o zaman görecekler her şeyi. Beni bir adım geri çektiremezler. İddiada kaybet, başkana, yönetime küfür et, ayıp ya" diyerek sözlerini tamamladı.