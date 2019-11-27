Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır

6 saat önce

"Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazla" Serhan TÜRK / - Mustafa Cengiz, "Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride.

Mustafa Cengiz Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır, System.String[]

"Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazla"

Serhan TÜRK/ - Mustafa Cengiz, "Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Ödül Töreni'nin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığını vurgulayan Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde ölümüne mücadele vardır, şampiyonluk vardır. Galatasaray, onurlu ve şerefli galibiyetler için oynar. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek" diye konuştu.

"BİZİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ GALİBİYET SAYIMIZ, DİĞER TAKIMLARIN TOPLAMINDAN FAZLA"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini paylaşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibariyle en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok. Takılabilir ya da engellere çarpabiliriz, fiziksel koşullar bizi zorlayabilir. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk hedefi vardır. Bu bir inançtır. Biz bunu Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de bunu hep gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Altın yere düşmekle hiçbir zaman değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasaray'ız" şeklinde konuştu.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme
Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması! Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]