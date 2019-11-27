Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Ödül Töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Ödül Töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasarayın her zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığını vurgulayan Cengiz, Galatasarayın olduğu her yerde ölümüne mücadele vardır, şampiyonluk vardır. Galatasaray, onurlu ve şerefli galibiyetler için oynar. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasarayın şanlı adını devam ettirecek diye konuştu.


BİZİM ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ GALİBİYET SAYIMIZ, DİĞER TAKIMLARIN TOPLAMINDAN FAZLA


Süper Ligdeki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini paylaşan Mustafa Cengiz, Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibariyle en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok. Takılabilir ya da engellere çarpabiliriz, fiziksel koşullar bizi zorlayabilir. Galatasarayın olduğu her yerde şampiyonluk hedefi vardır. Bu bir inançtır. Biz bunu Şampiyonlar Liginde ve Türkiyede bunu hep gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Altın yere düşmekle hiçbir zaman değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligindeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasarayız" şeklinde konuştu.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 
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