Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları
TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz için siyasiler ve Ankaralı spor camiası tarafından taziye mesajları yayımlandı.
Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz, kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cengiz'in vefatının ardından sosyal medya üzerinden spor ve siyaset camialarından başsağlığı mesajları yayımlandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mustafa Cengiz'in fotoğrafının olduğu görseli paylaşarak, "Galatasaray 37'inci Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim" açıklamasında bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cengiz'in vefatını duyurarak, "Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cengiz'in vefatına ilişkin, "Galatasaray eski Başkanı, kıymetli iş insanı Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Galatasaray Kulübü'nün vefat eden eski Başkanı Mustafa Cengiz beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin" diye üzüntüsünü dile getirdi. Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün resmi Twitter adresinden de taziye mesajı yayımlanarak, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada ise "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, Galatasaray camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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