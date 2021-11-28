Üye Girişi
Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları

28.11.2021 21:00
Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları

Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajlarıTEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz için siyasiler ve Ankaralı spor camiası tarafından taziye mesajları yayımlandı.

Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları

TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz için siyasiler ve Ankaralı spor camiası tarafından taziye mesajları yayımlandı.

Galatasaray'ın 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz, kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cengiz'in vefatının ardından sosyal medya üzerinden spor ve siyaset camialarından başsağlığı mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mustafa Cengiz'in fotoğrafının olduğu görseli paylaşarak, "Galatasaray 37'inci Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim" açıklamasında bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cengiz'in vefatını duyurarak, "Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cengiz'in vefatına ilişkin, "Galatasaray eski Başkanı, kıymetli iş insanı Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Galatasaray Kulübü'nün vefat eden eski Başkanı Mustafa Cengiz beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin" diye üzüntüsünü dile getirdi. Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün resmi Twitter adresinden de taziye mesajı yayımlanarak, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada ise "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, Galatasaray camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Kanser, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur bulundu 22:57 Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti 22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Çilek seraları sular altında kaldı 22:43 Çilek seraları sular altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi 22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim

Son Dakika Haberleri
22:57 Babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur bulundu
22:56 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
22:45 Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı
22:44 Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak
22:43 Chelsea, sahasında Manchester United'la yenişemedi
22:43 Çilek seraları sular altında kaldı
22:12 Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak
22:11 Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
21:44 12 Dev Adam, Büyük Britanya'yı büyük farkla yendi
Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu         
22:58
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler         
22:56
Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı Tır, köprüden düştü: 2 ölü, 1 yaralı         
22:46
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu yatak pozunu paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu yatak pozunu paylaştı         
20:21
Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 23:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement