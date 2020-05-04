Mustafa Cengiz için kritik hafta! Teşhis konulacak...

Göreve geldiği günden bu yana kulübe ekonomik anlamda eşik atlatan, Galatasaray'ı yıllar sonra kara sokan Başkan olan Mustafa Cengiz, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle herkesi korkuttu.



Geçtiğimiz perşembe akşamı kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Cengiz'in, midesinde problem olduğu belirtilmişti. Hafta sonunu evinde geçiren Başkan, bugün tekrar hastaneye yatırılacak. Başkan Cengiz'e hafta boyunca önemli testler yapılacak. Bu kontrollerin ardından Mustafa Cengiz'in hastalığına net bir teşhis koyulacak ve tedavi şekli belirlenecek.



Büyük destek var



Kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yanı sıra tüm yöneticilerin ve teknik direktör Fatih Terim'in sürekli olarak Başkan Cengiz ile konuştuğu, moral verdiği belirtildi. Cengiz her şeye rağmen kulübün işleriyle ilgilenmeye devam ederken, çalışmalarla ilgili rapor alıyor. (Fanatik)



