Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz ile Ergin Ataman'ın uçak sohbeti
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz ile Ergin Ataman'ın uçak sohbeti

Mustafa Cengiz ile Ergin Ataman'ın uçak sohbeti

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu akşamki Gazişehir maçında sarı kırmızılı takıma destek için Gaziantep'e gitti.

Mustafa Cengiz ile Ergin Ataman'ın uçak sohbeti, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu akşamki Gazişehir maçında sarı kırmızılı takıma destek için Gaziantep'e gitti.


Başkan Mustafa Cengiz'in bindiği uçakta sürpriz bir tesadüf de yaşandı.Yarın Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep ile karşılaşacak olan Anadolu Efes Basketbol takımı da aynı uçakla seyahat etti.


Başantrenör Ergin Ataman, yerinden kalkıp Mustafa Cengiz'in yanına gitti. İkili kısa süre sohbet etti.


Anadolu Efes, THY Euroleague'de bu hafta deplasmanda Olympiacos'u yenmişti...


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Mustafa Cengiz, Ergin Ataman, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:20 
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