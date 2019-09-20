Mustafa cengiz: ilk yumruğu kim attı, ona bakıyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camia değil yönetici, yanıt vermeye çalışırız" dedi.

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile forma kol sponsorluk anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, BOR Holding Başkanı Özgür Cem Hancan ve Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Zafer Uçar katıldı.

Galatasaray'ın sponsorluk desteğini sürekli artırdığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Ülkemizin geçici süreliğine içinde olduğu duruma rağmen Galatasaray sponsorluk desteğini yitirmedi. Giderek artırdı. 2016-17'de 177, 2017-2018'de 112 milyondan 2018-2019'da 180 ve 2019-2020'de 215 milyona doğru gidiyoruz. Mutluluk verici, gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sponsorları kategorize etmediklerini ifade eden Cengiz, "Biz gerçekten az verdi ya da çok verdi diye ayırmıyoruz. Bunu sporcularda da yapıyoruz. Çok düşük bedelle transfer ettiğimiz, 10 binlerin karşıladığı futbolcuyu da bir fotoğraf karesine alıp servis ediyoruz. Sponsorlarımızı da kategorize etmiyoruz. Ana sponsorlarımız var, ikinci sponsorlarımız var. Herkese değer veriyoruz. Mümkün olduğu kadar burada bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BOR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan da Galatasaray'la uzun yıllar çalışma fırsatı bulmak istediklerini belirterek, "Sponsorluk aşamasında değerli çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten ve her zaman zarif davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Umarım bu iş birliği sadece bu yılla bağlı kalmaz, uzun yıllar çalışma fırsatı buluruz" dedi.

Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Zafer Uçar ise "Galatasaray ile uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni alana kadar devam ederiz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından taraflar Galatasaray forması ile basın mensuplarına poz verdi. Başkan Mustafa Cengiz, Hancan ile Uçar'a Galatasaray forması hediye etti.

"İLK KANI KİM AKITTI, İLK YUMRUĞU HİM ATTI ONA BAKIYORUZ"

Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına da yanıt veren Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

"Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, camia değil yönetici, yanıt vermeye çalışırız. Ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Göztepeli, Malatyalı kardeşlerimizle yan yana futbol izleyen nesilden geliyoruz. Bunun devam etmesini diliyoruz. Ülke puanında kritik noktaya geldik. 11'inci sıraya düştük. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama noktasındayız. Kaç ön eleme oynayacağımızın meçhul olduğu yere geliyoruz. Türkiye futbolla yatan kalkan ülke. Bunu doğru yönlendirelim. Taraftarların büyük küçük hepsine saygı duyuyoruz. Camialara asla söz etmeyiz. Hiç kimseden çekinmeyiz. Huzur, barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. Futbol dünyası, Galatasaray'a ve herkese sevgi saygı yaklaşımı içinde."

"BÜTÜN RAKİPLERE SAYGI DUYUYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Club Brugge maçı hakkında konuşan Cengiz, "Brugge'un tarihi anı oluyor. Kente renk geliyor, hava geliyor. Kent bütün pozisyonunu o maça göre ayarlıyor. Bu güzellik hem Avrupa futboluna hem ülke insanına hem dünya futboluna olumlu şeyler katacak hale gelmeli. Kişisel çatışmalardan, kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Rakibe saygı kendine saygıdır. Biz bütün rakiplere samimi saygı duyuyoruz. Bu yarışta en iyi şekilde başarılı olmalarını, tabii biz en üstte olacak şekilde diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"RİVA VE FLORYA EVİMİZ BARKIMIZ"

Riva ve Florya konusunda Galatasaray'ın hayrına olan çözümden yana olacaklarını vurgulayan Başkan Cengiz, "Bunun için zaman bile yetmiyor. Yöneticilerimiz Kaan Kançal ile Dorukhan Acar tüzük gereği divan kurulu toplantısında mali sunumu bile yapamadı. Vurmadan önce insanların dinlemesi gerekiyor. Bu kültürden geliyoruz. Olağanüstü talep var. Riva ve Florya evimiz barkımız. Bu konuda hem sayın üyeler hem bizler çok hassasız. Riva ve Florya'da evimizi barkımızı sattık. Bazı yorumlar okuyorum, üzülüyorum. Müthiş yanlış algı ve algı yönetimi var. Galatasaray milyar dolar değerindeki evini barkını satmıştır ve beklentileri var. Muhataplarımızın da, Emlak Konut ve müteahhitler, beklentileri vardır. Saygı çerçevesinde, görüşmeleri büyük olgunlukla sürdürüyoruz. Galatasaray'ın hayrına olan çözümden yana olacağız, kimseye zarar vermeden" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Cengiz'in açıklamaları

Sponsorluk anlaşmasının imzalanması

Galatasaray formasının hediye edilmesi