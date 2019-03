Mustafa Cengiz'in 23 Nisan'a Kadar Tedbir Kararı Alması Gerekiyor"

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'in 23 Nisan 'a kadar tedbir kararı alması gerektiğini belirterek, "Tedbir kararını alamazsa, tüzüğümüz gereği seçim kararını almak zorunda. 23 Mayıs'a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa, görevine devam edecektir" dedi. Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu 'nda sarı-kırmızılıların genel kurulunda çıkan ibrasızlık olayı ilgili açıklamalarda bulundu. Dernek olarak sarı-kırmızılı kulübün menfaatleri doğrultusunda karşılıksız olarak çalıştıklarını belirten Kabasakal, "Bu derneğin kuruluş amacı Galatasaray sevdasıyla gönüllülük esasına dayalı olmak üzere kulübümüze çıkarları doğrultusunda destek olmaktır. Hiçbir zaman şahsi menfaat gütmediğimiz gibi armaya duyduğumuz sevdadan başka gayemiz olmamıştır. Derneğimiz bir kişilere ve bir takım gruplara bağlılığı yoktur. Malumunuz olmak üzere geçtiğimiz cumartesi günü Galatasaray Spor Kulübümüzün yıllık mali olağan genel kurulunda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulumuz mali yönden ibra edilmiş ancak her nedense idari olarak ibra edilmemiştir. Futbol takımız şampiyonluk mücadelesi verirken, CAS davası kazanılmışken, belki de uzun zaman sonra kar etmişken oluşan bu tablo camiamızı endişelendirmiş olup, derneğimiz tarafından da olumlu karşılaşmamıştır" diye konuştu."MALİ OLARAK İBRA EDİLEN YÖNETİMİN İDARİ OLARAK İBRA EDİLMEMESİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"Genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun idari olarak ibra edilmediğini hatırlatan Oğuzhan Kabasakal, "Futbol takımımız kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verirken, CAS davası kazanılmışken, belki de uzun zamandan beri ilk defa kar açıklanmışken oluşan bu son tablo camiamızı endişelendirmiş olup, derneğimiz tarafından da olumlu karşılanmamıştır. Dünyanın hiçbir spor kulübünde görülmemiştir ki seçimle gelmiş bir yönetim, henüz bir senesini dahi doldurmadan idari ibrasızlık ile gönderilsin. Mali olarak ibra edilen yönetimin idari olarak ibra edilmemesini bırakın spor kamuoyunu kendi camiamıza dahi izah edememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Galatasaray başkanlığı, Galatasaray gibi 114 yıllık bir çınarın en üst ve kutsal makamıdır. Bu makamın, gündemde olduğu şekilde tartışılması ve sarsıntıya uğratılması doğrudan kulübümüzün menfaatleri aleyhinedir" şeklinde konuştu."GALATASARAY LİSESİ BU GİBİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA OLMAMALIDIR"Galatasaray'ın köklerine bağlı ve her bir taraftarını tek tek kucaklayan çok büyük bir ailenin çatısı olduğunu vurgulayan Kabasakal, "Galatasaray Lisesi de bilindiği üzere kulübümüzün kurucu unsurudur. Başkanlık makamımız gibi Galatasaray Lisesi de bu gibi tartışmaların odağında olmamalıdır. Milyonlarca Galatasaray taraftarını ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından olan Galatasaray Lisesi'yle karşı karşıya getirmeye çalışmak abesle iştigaldir" dedi."HERKES BİLSİN Kİ; ASLOLAN GALATASARAYDIR"2 bin 525 oyla seçilen bir başkanın, mali yönden ibra edilmesine rağmen idari yönden 358 oy gibi bir rakamla ibra edilmemesinin Galatasaray camiasının içine sinmediğini ifade eden Başkan Kabasakal, "Eski başkanlardan Sayın Adnan Polat hakkında daha önce de bir ibrasızlık durumu söz konusu olmuş olup, Polat yargı yoluna gitmiştir. Bunun üzerine Yargıtay ; 'Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır. Mali ibra, idari ibrayı da kapsar' şeklinde hüküm kurmuştur. Genel kurulumuzda alınan bu kararla ilgili de hukuki süreç başlamıştır. Bu kritik süreçte camiamıza ve büyük taraftarına itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Galatasaray'ımızın zararına olabilecek her türlü durumun karşısında olduğumuzun tekrardan bilinmesini isteriz. Bu cihetle kimse unutmamalıdır ki ' Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir' ve Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği olarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiririz. Herkes bilsin ki; Aslolan Galatasaraydır" değerlendirmesinde bulundu."23 NİSAN'A KADAR TEDBİR KARARI ALMASI GEREKİYOR"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in muhtemelen tedbir talepli dava açacağını belirten Kabasakal, "23 Nisan'a kadar tedbir kararı alması gerekiyor. Tedbir kararını alamazsa seçim kararını almak zorunda tüzüğümüz gereği. 23 Mayıs'a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa görevine devam edecektir. Tedbir kararı alırsa isterse seçime gidebilir" dedi. Kayyum söylentisinin söz konusu olmadığını vurgulayan Başkan Oğuzhan Kabasakal, "Galatasaray büyük bir camiadır. Böyle bir camianın kayyuma devredilmesi söz konusu değildir. Seçenek bile değildir" ifadelerini kullandı.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)