Mustafa Cengiz'in 7. derbi heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 6 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa yenildi ve 3 kez de berabere kaldı.



Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 6. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki sarı-kırmızılılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı.



Mustafa Cengiz döneminde oynanan 3 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.



Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:



17 Mart 2018



Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0



29 Nisan 2018



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



2 Kasım 2018



Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



2 Aralık 2018



Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0



14 Nisan 2019



Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1



5 Mayıs 2019



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 - İSTANBUL