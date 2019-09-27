Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'in 7. derbi heyecanı
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Mustafa Cengiz'in 7. derbi heyecanı

59 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 6 kez derbi heyecanı yaşadı.

Mustafa Cengiz'in 7. derbi heyecanı, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 6 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa yenildi ve 3 kez de berabere kaldı.


Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 6. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki sarı-kırmızılılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı.


Mustafa Cengiz döneminde oynanan 3 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.


Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:


17 Mart 2018


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0


29 Nisan 2018


Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0


2 Kasım 2018


Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2


2 Aralık 2018


Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0


14 Nisan 2019


Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1


5 Mayıs 2019


Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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