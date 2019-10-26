Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz'in 8. derbi heyecanı
Son Dakika Güncel Mustafa Cengiz'in 8. derbi heyecanı

Mustafa Cengiz'in 8. derbi heyecanı

43 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 7 kez derbi heyecanı yaşadı.

Mustafa Cengiz'in 8. derbi heyecanı, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 7 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 8. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki sarı-kırmızılılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.

Cengiz döneminde oynanan 3 Beşiktaş karşılaşmasında Aslan 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:

17 Mart 2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

29 Nisan 2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2 Kasım 2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2 Aralık 2018

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

14 Nisan 2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

5 Mayıs 2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

28 Eylül 2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

(ORT-BA-S)

26.10.2019 12: 35: 40 TSI

(İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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