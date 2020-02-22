Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı.



Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 9. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki Cimbom, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.



Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.



Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:



17 Mart 2018



Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0



29 Nisan 2018



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



2 Kasım 2018



Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2



2 Aralık 2018



Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0



14 Nisan 2019



Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1



5 Mayıs 2019



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



28 Eylül 2019



Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



27 Ekim 2019



Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 - İSTANBUL