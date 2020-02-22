Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 9. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki Cimbom, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.

Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.

Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:

17 Mart 2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

29 Nisan 2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2 Kasım 2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2 Aralık 2018

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

14 Nisan 2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

5 Mayıs 2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

28 Eylül 2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

27 Ekim 2019

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

(Oğuzhan Ort/İHA)