Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı - Son Dakika

Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı

7 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı.

Mustafa Cengiz'in 9. derbi heyecanı, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 8 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de 9. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki Cimbom, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı.

Cengiz döneminde oynanan 4 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.

Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:

17 Mart 2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

29 Nisan 2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2 Kasım 2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2 Aralık 2018

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

14 Nisan 2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

5 Mayıs 2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

28 Eylül 2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

27 Ekim 2019

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

(Oğuzhan Ort/İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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