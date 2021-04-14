Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı

Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında takımı hedef alan sözleri, futbolcuları isyan noktasına getirdi. İşte Cengiz'in futbolcular tarafından tepkiyle karşılanan o sözleri:

"ÖLÜMÜNE MÜCADELE ETMİYORLAR"

"Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları lazım. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. Adamın ipinde değil.

"YABANCILAR PROFESYONELSE TÜRKLER NEREDE!"

"Hakemler, bir yere kadar kırmızı kart verebilirler. Ama bizde futbolcular bu duruma profesyonelce bakıyorlar. Sözleşmelerine göre, 2 maç oynamazlarsa prim alamıyorlar. Onu da hesaplayabilirler. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben izlerken çıldırıyorum. Daha oynanacak 7 maç, alınacak 21 puan var. Biz oynamalıyız. Terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlandığında tüm takım onun başında olmalıydı. Golümüz verilmediğinde tüm takım itiraz etmeliydi."

"PROTESTONUN ŞEKLİ DEĞİŞECEK"

Sözcü'deki habere göre; Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından Florya'daki akşam antrenmanı öncesi hareketli saatler yaşandı. Öncelikle kaptanlar Arda Turan ile Fernando Muslera, takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karar idmana çıkmama yönünde oldu. Ancak araya giren Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularını bu kararından vazgeçirdi. Ama kararlı olan futbolcuların, Başkan Mustafa Cengiz'i sözlerinden ötürü bir başka şekilde protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.

İDMANDA KEYİF YOKTU

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolcuların dünkü idmanda morallerinin bir hayli bozuk olduğu dikkat çekti. Bu arada çalışmada sağ arka adalesinde ağrı hisseden Onyekuru'nun tedavisine başlandığı açıklandı.