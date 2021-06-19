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Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı - Son Dakika

Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

19.06.2021 15:27

Galatasaray başkanlık seçiminde 5 saat süren oy verme işlemi bitti. Oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Sözleşmesinin bitmesi sebebiyle Galatasaray'daki görevi sona eren Fatih Terim'in, Divan Kurulu üyesi olmasına karşın oy vermeye katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Yiğit Şardan'ı destekleyen Mustafa Cengiz ise yorgun haliyle sandığın başına geldi. Albayrak, bitkin gözüken Başkan'ın kolunu arabadan sandığa kadar bir an olsun bırakmadı.

Galatasaray'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oy verme süreci 5 saat sürdü ve sandıklar kapandı. Oyların sayıma geçilmesiyle kongre salonunda heyecan başladı. Bugün Galatasaray'da son görev gününü geçiren Mustafa Cengiz de oy kullanmaya geldi. Kavgalı olduğu teknik direktör Fatih Terim ise oyunu kullanmadı.

CENGİZ'LE OLAN POLEMİĞİN ETKİSİ

Divan Kurulu Üyesi olan Fatih Terim'in oy verme işlemine katılmaması dikkat çekti. Terim'in sembol olduğu kulübün en önemli gününde kongreye katılmamasına farklı yorumlar yapıldı. Terim'in, Cengiz'le aynı ortamda buluşmamak için oy kullanmaya gelmediği konuşuluyor

Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

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Son Dakika Spor Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı - Son Dakika Spor


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