Galatasaray'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oy verme süreci 5 saat sürdü ve sandıklar kapandı. Oyların sayıma geçilmesiyle kongre salonunda heyecan başladı. Bugün Galatasaray'da son görev gününü geçiren Mustafa Cengiz de oy kullanmaya geldi. Kavgalı olduğu teknik direktör Fatih Terim ise oyunu kullanmadı.
Divan Kurulu Üyesi olan Fatih Terim'in oy verme işlemine katılmaması dikkat çekti. Terim'in sembol olduğu kulübün en önemli gününde kongreye katılmamasına farklı yorumlar yapıldı. Terim'in, Cengiz'le aynı ortamda buluşmamak için oy kullanmaya gelmediği konuşuluyor
Son Dakika › Spor › Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı - Son Dakika Spor