Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek - Son Dakika

Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek

Galatasaray'daki başkanlığının bitmesine iki hafta kalan Mustafa Cengiz, Terim'in takımın başına tekrar geçmemesini sağlayacak bir formül buldu. Cengiz, görev süresi dolmadan takımın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor. Başarılı ve genç hoca, camiada sevilen bir isim. Taraftarlar da Okan Buruk'un potansiyeline güveniyor. Cengiz, Buruk'u getirerek çatlak seslerin kesileceğini düşünüyor.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesinin ardından gelecek sezon için yeni teknik direktör aramaları için düğmeye bastı. İlk planda Okan Buruk var. Abdurrahim Albayrak'ın yönetimine dahil olduğu Yiğit Şardan cephesi de Okan Buruk ismine sıcak bakıyor. Cengiz yönetimi, görev süresi dolmadan Okan Buruk'u takımın başına getirebilir. Şardan ve Albayrak göreve gelirse, Okan Buruk'la kesin olarak devam etmeyi düşünüyor. Adaylardan sadece Burak Elmas, Fatih Terim'de çok ısrarcı.

CAMİA DA TARAFTAR DA SEVİYOR

Süper Lig'de çalıştırdığı takımlara göze hoş gelen futbol oynatan ve başarılı sonuçlar alan Buruk, Başakşehir'de şampiyonluk yaşayarak tarihe adını yazdırmıştı. Galatasaray'ın evladı olan ve teknik adamlık kariyerinde de kendisini ispatlayan Buruk, camiada ve taraftarın hep gönlünde yatan isim, Terim'den sonra onun geçmesi isteniyordu. Buruk'un göreve gelmesine büyük çoğunluk ilgiyle karşılayacak.

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:43 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek - Son Dakika Spor
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