SPOR Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz: Sadece babamı değil, rehberimi kaybettim - Son Dakika

Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz: Sadece babamı değil, rehberimi kaybettim

"Babamı hiç unutmayacağım, benim kahramanımdı"

Prof. Dr. Yeşim Eralp: 17.40'ta hayatını kaybetti

Yusuf Günay: Başkanımız Galatasaray camiasına büyük hizmetler verdi

Serhan TÜRK/ - Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, sadece babasını değil, rehberini kaybettiğini söyledi.

Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Galatasaray'ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cengiz'in yaşamını yitirmesinin ardından hastanenin Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay ve Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PROF. DR. YEŞİM ERALP: 17.40'TA HAYATINI KAYBETTİ

Cengiz'in tedavi gördüğü hastanenin Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, "1,5 yıldır akciğer kanseriyle savaşmaktaydı. Tüm tedaviler eksiksiz şekilde uygulandı. 3 gün önce durumu ağırlaştı ve yoğun bakım ünitemize alındı. Bugün 17.40'ta yağılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etmiştir. Artık sözün bittiği noktadayız. Tüm sevenlerine başsağlığı, kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNAY: BAŞKANIMIZ GALATASARAY CAMİASINA BÜYÜK HİZMETLER VERDİ

Mustafa Cengiz'in Galatasaray başkanlığı yaptığı dönemde sarı kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan Yusuf Günay, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Bugün başkanımızı kaybettik. Öncelikle Cengiz ailesine, eşi Hayat hanıma, oğlu Sarper'e, Galatasaray camiasına, Türk spor kamuoyuna ve Türk milletine başsağlığı diliyor, başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. 1,5 yılı aşan bir süreçte son nokta bugünmüş. Bu süreçte çok zorlu mücadeleler verildi. Özellikle Cengiz ailesine başsağlığı dilerken, oğlu Sarper sağ olsun herkese Allah onun gibi bir evlat nasip etsin, babası için her şeyi yaptı. Biz de hep onun yanında olduk, nasıl başkanımızın yanındaysak. Başkanımız Galatasaray camiasına büyük hizmetler verdi. Biz inanıyor ve biliyoruz ki, yaptığı bu hizmetler giderek önümüzdeki günlerde, yıllarda iyi anlaşılacak. Tüm spor kamuoyu ve ülkemizdeki siyasi çevreler, hepsi bizim çevremizde yer aldı, bunlar bizim acımızı biraz hafifletti" diye konuştu.

Galatasaray'ın eski yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal ise söz almak istemedi.

SARPER CENGİZ: BABAMI HİÇ UNUTMAYACAĞIM, BENİM KAHRAMANIMDI

Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz ise "Ben sadece babamı değil, rehberimi kaybettim" diyerek sözlerine başladı ve şunları söyledi: "Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim, yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. Sürece başladığımızdan beri müthiş bir mücadele verdik. Müthiş dirayetli davrandı. İnsan babası hiç ölmeyecek zannediyor, baba bir dağ. Nasıl bir evlada hastalık süreci yaşatılır, bunu da öğretti. Ben canımı feda etmeye hazırdım, canım fedaydı. Ama buraya kadarmış. Saat 17.30'dan beri bir süreç içindeyiz. Dualarınızı ve başsağlığı dileklerinizi ailece kalbimizde hissediyoruz. Başımız sağ olsun. Ben babamı hiç unutmayacağım, unutamam. Benim kahramanımdı. Gaziantep'in Nizip ilçesinden çıkıp, o bölgeye de, o gençlere de heyecan katacak bir başarı hikayesi. Mekanı cennet olsun, Allah hepimize sabır versin" dedi.