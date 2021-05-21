Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı

Sarı-Kırmızılılar'da Mustafa Cengiz'in yaptığı toplantı, ortalığı ayağa kaldırdı. Başkan'ın peşi sıra yaptığı çarpıcı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu. Spor dışındaki önemli olaylar bile Mustafa Cengiz'in açıklamalarının gölgesinde kaldı. Terim'le ilgili sarf ettiği sözlerden sonra açılan Hashtag'e on binden fazla paylaşım geldi.

"HERKES KALIR TERİM GİDER"

Fatih Terim için 'Terim Kalır Herkes Gider' şeklinde açılan Hashtag'de bir saat dolmadan on binden fazla paylaşım yapıldı. Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları, taraftarın sinirlerinin taşmasına neden oldu.

İşte öne çıkan paylaşımlar: