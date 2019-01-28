Mustafa Cengiz: "İnsan, Tavlada Olduğu Gibi Hepyek Atabiliyor"
16 dakika önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üst üste terslikler olabildiğini söyleyerek, "İnsan, tavlada olduğu gibi hepyek (1-1) atabiliyor.
Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üst üste terslikler olabildiğini söyleyerek, "İnsan, tavlada olduğu gibi hepyek (1-1) atabiliyor. Buna ister 'beceriksizlik', ister 'basiretsizlik' deyin fakat bütün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve profesyoneller, ölümüne çalışıyor" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Başkan Cengiz, "Üst üste terslikler olabiliyor. İnsan, tavlada olduğu gibi hepyek (1-1) atabiliyor. Buna ister 'beceriksizlik', ister 'basiretsizlik' deyin fakat bütün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve profesyoneller, ölümüne çalışıyor. Bundan emin olun. Teknik heyet ile müthiş bir uyum içinde çalışıyoruz. Hiçbir dedikoduya inanmayın. Her gün her saat beraberiz. Hiç kimse bizi bölmeye, çatıştırmaya çalışmasın. Taraftarımız da iyi niyetli. Bizi eleştirenlere de saygı duyuyorum. Dediklerini dinliyoruz. İnşallah Galatasaray, dünyanın tepesine olan şanlı yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:41 Kaynak: İHA
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