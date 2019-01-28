Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "İnsan, Tavlada Olduğu Gibi Hepyek Atabiliyor"

Mustafa Cengiz: "İnsan, Tavlada Olduğu Gibi Hepyek Atabiliyor"

16 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üst üste terslikler olabildiğini söyleyerek, "İnsan, tavlada olduğu gibi hepyek (1-1) atabiliyor.

Mustafa Cengiz:
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üst üste terslikler olabildiğini söyleyerek, "İnsan, tavlada olduğu gibi hepyek (1-1) atabiliyor. Buna ister 'beceriksizlik', ister 'basiretsizlik' deyin fakat bütün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve profesyoneller, ölümüne çalışıyor" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Başkan Cengiz, "Üst üste terslikler olabiliyor. İnsan, tavlada olduğu gibi hepyek (1-1) atabiliyor. Buna ister 'beceriksizlik', ister 'basiretsizlik' deyin fakat bütün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve profesyoneller, ölümüne çalışıyor. Bundan emin olun. Teknik heyet ile müthiş bir uyum içinde çalışıyoruz. Hiçbir dedikoduya inanmayın. Her gün her saat beraberiz. Hiç kimse bizi bölmeye, çatıştırmaya çalışmasın. Taraftarımız da iyi niyetli. Bizi eleştirenlere de saygı duyuyorum. Dediklerini dinliyoruz. İnşallah Galatasaray, dünyanın tepesine olan şanlı yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Galatasaray, Mustafa Cengiz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Transfer Yapmadık Diye Hanım Benimle Konuşmuyor 2 Çocuğunu ve Karısını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Galatasaray, Midtjylland Forması Giyen Paul Onuachu İçin 7 Milyon Euro Teklif Etti Galatasaray, Loic Remy Transferinden Vazgeçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 18:57:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "İnsan, Tavlada Olduğu Gibi Hepyek Atabiliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]