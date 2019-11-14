Mustafa Cengiz: Kaçtı demesinler diye gitmedim

İbra edilmediği gün 'kaçtı' dememeleri için gitmediğini söyledi. Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle: "İbra edilmediğim anda ayrılabilirdim, çok kolaydı. Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, arkamdan 'kaçtı' diyeceklerdi. En az 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle



'Seçime gitmeyeceğim' demedim



Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Yarın mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' ne diyebilirim? Başım, gözüm üstüne. Mahkemelerde koşturmak istemiyorum. Eğer dayanabilirsek kulüpte de artıya geçeceğiz. Yüzde 100 seçim olacak ama ne zaman bilmiyorum. Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon Euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya 4 ay izin verin dedik."



Riva ve Florya için çalışıyorum



"20 ayda 3. kez seçime gideceğiz, insaf ya! Beni beğenmiyor olabilirsin ama kazık çakmayacağız. Yusuf Günay iki gündür hastanede, Abdurrahim Albayrak boynunu çeviremiyor. Yapmayın arkadaşlar! Divan'a katılmamanın en büyük nedeni, Riva, Florya, yapılandırma projeleri üzerine çalışıyorum. Tüzük tadili yapacaktık, 2. plana atıldı. Ben muhalefete de saygı duyuyorum, hakaretler hariç. Divan Kurulu'nda benim ve arkadaşlarımın kalbini kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da buna izin veriyor. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bunlar beni üzüyor, yoksa divan kuruluna katılırım, ne olacak."



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