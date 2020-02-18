Mustafa Cengiz: Kadıköy'e derbiyi izlemeye gideceğim

"Hakemlerin kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum"

"Derbide hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum"

"Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil"

"Hakemlerin gördüğünü çalması bizim için çok önemli"

Kadıköy 'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık, yine olabilir"

"Seri'nin pozisyonunun penaltı gibi gösterildiğini görüyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılıların Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynanacağı Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'na gideceğini belirtti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir Galatasaray derneğinin açılışında basın

mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

7 takımın şampiyonluk yarışında olmasına değinen Mustafa Cengiz, "Aynı renge gönül veren insanların bir araya gelip oluşturduğu sinerjinin peşindeyiz. Bir armanın peşinde aynı duygular için bu kuruluşu paylaşıyoruz. Ali Sami Yen 1905 Derneğimizin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah değerli arkadaşlarımız Galatasaray'ın dünyanın tepesine olan şampiyonluk yürüyüşüne her zaman destek olacaktır. Bu desteğin sadece manevi değil maddi boyutta da olmasını diliyoruz. Yedi takım da şampiyonluk potasında. Kazanmaya alışkın bir takımız. Bunun sürmesini diliyoruz" diye konuştu.

"DERBİDE HAKEMİN EN AZ ŞEKİLDE SAHAYA MÜDAHALE ETMESİNİ İSTİYORUM"

Hakemlerin kötü niyetli olduğuna inanmak istemediğini söyleyen Cengiz, "Endişe sadece bizde değil, liglerde mücadele eden bütün takımlarda hakemlerle ilgili endişe var. Hakemlerin kötü niyetli, önceden hesaplı olduğuna inanmak istemiyorum. Futbolun dostluk, kardeşlik ve eşit kurallar içinde bir yarışma olduğuna inanıyorum. Bu inancımın sürmesini de istiyorum. Derbide hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum" dedi.

"RAKİPLERİMİZ BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİL"

Rakiplerinin kendilerinin düşmanı olmadığını belirten Mustafa Cengiz, "Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız, yakın akrabamız. Biz bunu dostça bir yarış olarak görüyoruz. Lütfen böyle değerlendirin. Ortamı gerici değil, barış, dostluk ve kardeşliği spor kanalıyla artırıcı şekilde değerlendirelim" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİN GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hakemlerin adil olmaları gerektiğini kaydeden Cengiz, "Medyum değilim. Bu konuda yorumda bulunamam. Her kulüp kendinden sorumlu. Her kulübe başarılar diliyorum. Ancak en başarılının da her zaman kulübümün olmasını dilerim. Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, kendi lehine, rakibin aleyhine yanlış karar vererek maçı kurtarmaya çalışmak, çok yanlış. Bu, mevcut hakemlere ve onların adil olma duygularına hakaret. Lütfen bunu yapmayalım. Gördüklerini çalsınlar. Cesur olsunlar, adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Bizim için gördüğünü çalmaları çok önemli. Aleyhimize de olsa fark etmez" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DE 6-0 DA KAYBETTİK, 7-0 DA KAZANDIK, YİNE OLABİLİR"

Tüm takımların hepsinin kendilerini için değerli olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu: "Fenerbahçe, Beşiktaş Samsunspor , hepsi bizim değerli rakibimiz. Asla düşmanımız değil. Dostluk ve barış içinde olsun. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir. Yeter ki ülkemizde dostluk, huzur ve güven bozulmasın. Coğrafyamızdaki şartlar ve içinde bulunduğumuz şartlar belli. Bunu gerecek, artıracak söylemlerden yöneticiler olarak lütfen kaçınalım."

"SERI'NIN POZİSYONUNUN PENALTI GİBİ GÖSTERİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında tartışılan Seri'nin penaltı pozisyonu hakkında görüşünü de dile getiren Cengiz, "Malatyaspor maçında yerden gösterilen bir pozisyonda maalesef bir futbolcumuzun içinde yer aldığı pozisyonun penaltı gibi gösterildiğini görüyoruz. Bu hiç hoş olmadı. Oysa üstten gösterilen pozisyonda bize göre dizine çarpıyor. Tartışma bitmez. Futbol bunun için güzel" dedi.

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Mustafa Cengiz'in açıklamaları