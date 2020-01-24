Mustafa Cengiz: "Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: "Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür.

6 saat önce

Mustafa Cengiz: "Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür.

Mustafa Cengiz:

Mustafa Cengiz: "Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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