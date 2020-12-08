Mustafa Cengiz: "Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız" - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız"

08.12.2020 00:58
Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri hakkında, "Her ay bir bölge idareden red alıyoruz.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri hakkında, "Her ay bir bölge idareden red alıyoruz. Böyle bir komedi içindeyiz. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız" dedi.

Galatasaray Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kulüp kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020 yılında kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her bir üye adına "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla Galatasaray Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen açılış ve fidan dikme organizasyonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile camianın önde gelen isimleri katıldı.

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Bize okul zamanımızda bitkiyi sevmeyi, ağaçları korumayı öğrettiler. Bize ağaç kesmemeyi öğrettiler. Bu duygu ile büyüdük. Milli eğitim Bakanlığı'na da sesleniyorum ağaç ve yeşil sevgisi ilkokul seviyesinde başlamalıdır. Bugün susuzluk çekiyorsak bunun nedeni ormanı hoyrat kullanmamız. Orman Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ormanı yaşatmak için mücadeleler veriliyor. Biz Galatasaray olarak Avrupalıyız, Beyoğluluyuz, Floryalıyız. Eyüp Belediye Başkanımızın yardımlarıyla bir Eyüplü olmaktan da gurur duyuyoruz. Eyüp'teki bu arazide elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize 50 dönüme yakın bir araziyi sağlayan, Orman Bakanlığına, Eyüp Belediyesinin desteklerine çok teşekkür ederim. Bize büyük destek veriyorlar. Bütün Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. 459 ağaç dikeceğiz. Bir sivil toplum örgütü olarak Türk tabiatına sadece kavga, huzursuzlukla değil, güzelliklerle olumlu katkı verileceğine, topluma fiziki ve ruhsal değer katılacağına inanıyorum" dedi.

"Karar sonrası araziye başlayacağız"

Cengiz, Kemeburgaz Tesisleri'nin son durumu hakkında ise, "Burada devlet bize tahsisi etti. Karşılığında Riva, Florya hatta Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen arazisi verdik. Adaletin dehlizleri ver. Her ay bir bölge idareden red alıyoruz. Böyle bir komedi içindeyiz. Galatasaray büyük camia. Bir an evvel adalet ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devletle uğraşılmaz. Devleti karşınıza almak yanlış. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Kermerburgaz arazisinde bir kot farkı var. Bunu da yapacağız. Büyükçekmece'de bir projemiz var. Hocamızla bakacağız. O bölgeyi amatörlere düşünüyoruz. İnşallah hepsi kısa zamanda olacak" diye konuştu.

Köken: "Galatasaray ile bugün yeşile katkı sağlıyoruz"

Törende açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Burada aynı zamanda Galatasaray'ın yeni tesislerinin de temeli atıyoruz aslında. Yeşille başlıyoruz işe. Galatasaray'ın bölgemizde böyle bir organizasyon yapmasından memnunuz. Yakın zamanda Galatasaray'ın da burada tesisi olmasını istiyoruz. İnşallah yeşile bugün bir yeşil katkı daha sağlıyoruz" ifadeleri kullandı.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ise, "Bizler Türk ormancıları olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Beyefendinin koordinasyonunda kaynaklarımızı genişleterek topluma fayda sağlamak istiyoruz. Toplumun ağaç sevgisini arttırmak istiyoruz. Bugün de burada Galatasaray Kulübümüz ile bunu yapıyoruz. Burada toplamda 2 bin adet fidan dikimi yapılacak. Bu fidanların seçiminde sarı-kırmızı renklerin olmasını istedik. Herkese hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Cengiz, üzerinde Ali Sami Yen yazılı bir fidanı dikti ve suladı. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen, Galatasaray, Kemerburgaz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Üniversite öğrencisi genç, "Köpeğim size emanet iyi bakın" deyip intihar etti Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler         
01:02
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı         
23:35
Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle güvenlik güçlerine hizmet verecek Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle güvenlik güçlerine hizmet verecek         
23:27
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm         
22:30
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?         
19:43
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 01:14:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Cengiz: "Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei