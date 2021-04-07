Mustafa Cengiz: "Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak" -1- - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak" -1-

07.04.2021 16:49

- Mustafa Cengiz: "Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Tarihe tanıklık ediyoruz" "Biz 100 yıllık kulübüz, her durumda en büyüğüz" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz'da yapılacak tesis için mimarların şu anda...

- Mustafa Cengiz: "Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Tarihe tanıklık ediyoruz"

"Biz 100 yıllık kulübüz, her durumda en büyüğüz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz'da yapılacak tesis için mimarların şu anda proje çizdiğini belirterek, "Projeyi onaylattırdıktan sonra 3-4 ay içinde kazma kürek vuracağız. Burada müthiş, dünya çapında, dünyandaki kulüplerin örnek alacağı şekilde 6 saha yapılacak" dedi.

Galatasaray'ın Kemerburgaz'da kuracağı yeni Futbol Kamp Tesisi'ndeki son gelişmelere dair basın bilgilendirme lansmanı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Yusuf Günay ve Eyüp Kaymakamı İhsan Kara'nın katılımıyla Kemerburgaz arazisinde gerçekleşti. Lansmanda açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. Altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazi. Bu araziyi Riva, Florya anlaşması esasında geçen yönetim aldık. Tüm yönetimlere teşekkür ediyorum. Bu bölüm yaklaşık 3'te 1, 30 dönümlük alan. Orman da içinde. Onun arkasında 60 dönümlük alan var. Biz oraya 6 tane uluslararası saha kuracağız. Florya hem dar gelmekte hem deprem riski taşıyor. Onları da buraya taşıyacağız. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk sözleşme burasıydı. Bir türlü harekete geçemedik. Sene 2021. Tahsise aldık ama Riva-Florya anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Oradan sanırım bir 530 milyon TL para alındı. 367 milyon TL'si futbolcu transferlerine gitti. 155 milyon Euro artı vergi yüküne girdi. Galatasaray'ı mali açısından 7 milyon TL'lik hacizlere soktu. Kimseyi suçlamıyorum. Herkesin çakıl taşı kadar yaptığı emeğe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak"

Riva ve Florya anlaşmalarını yenilemek için müthiş çaba verdiklerini vurgulayan Cengiz, "Bu yıllar sürdü. Bu madenlerin kamulaştırılması için Binali Yıldırım zamanında çok uğraştık. Yeni bir yasa çıkarttık. Yasanın imzalanacağı gün rejim değişti. Başbakanın imzası yetmedi. Yeni bir çalışma başladık. Ondan sonra parsel çalışmaları yaptık. İçine girip zemin etüdü yapamadık. Şimdi yapacağız. Biz buraya giremiyorduk. Madenci kil ruhsatı almış burada çimento yapıyor. Ruhsatını iptal ettirdik yine devam etti. İki yıl içinde 4 idari mahkemeye dava açtırdık. Madenci kardeşimiz 4 ayrı idari mahkemesinden yürütmeyi durdurma aldı. Bu olmaz. Her biri bize ortalama 3'er ay vakit kaybettirdi, yıllar gitti. Bu kez her mahkemenin önüne bekçi koyduk neredeyse. Türk hukuku olması gerekeni yaptı, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Buradan hakimlerimize, savcılarımıza teşekkür ediyorum. Planları tapuya tescil ettik. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. Bakanlık tarafından son şekli onaylanarak kesinleşti. Murat Kurum'a teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünden birine destek verdi. Riva Florya'nın yeniden yapılanmasında çok katkıları var. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Tesislerimizi giriş yollarını düzenlendi, ulaşım projesi de hazırlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim. Eyüp Kaymakamı ve Eyüp Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Beni şoke eden ruhsatsız birinin yargının boşluklarına dayanarak sürdürmesi çok şaşırttı. Bundan sonra kulübeler dikeceğiz. Galatasaray ve Türk bayrağını çok yüksek yerlere dikeceğiz. Buradan Galatasaray'ın şanlı bayrağı dosta düşmana dalgalanır inşallah. Mimarlarımız şu an proje çiziyorlar. Projeyi onaylattırdıktan sonra 3-4 ay içinde kazma kürek vuracağız. Burada müthiş, dünya çapında, dünyandaki kulüplerin örnek alacağı şekilde 6 saha yapılacak. Amatörler içinde yüzme havuzları ve tenis kortları da düşünüyoruz. Çok örnek bir şey çıkacak. Kulüpten 7 dakikada geldik. Havaalanı 15 dakika" şeklinde konuştu.

"Büyükçekmece'deki tesiste 5 tane saha yapacağız"

Büyükçekmece'deki arazi hakkında da konuşan Başkan Cengiz, "Biz geldiğimizde iptal olmuş, elimizden çıkmış Büyükçekmece'de bir arsamız vardı. O arsayı yeniden canlandırdık. Orada 5 tam saha çıkacak. Altyapı kardeşlerimize muazzam bir 5 sahalık tesis yapacağız. Gölü görüyor. Sizi oraya ve adaya da götüreceğiz. Bu 3 bütünleşik şeyi Galatasaray camiasına vereceğiz. Ne kadar büyük olduğunu dünya aleme göstereceğiz. Bir yenilgi ile lütfen üzülmeyelim. Galatasaray tek yenilgi ile yıkılmaz. Biz 100 yıllık kulübüz. Her durumda en büyüğüz" ifadelerini kullandı.

Eyüp Kaymakamı İhsan Kara da bu tesisin Galatasaray'a hayırlı olmasını diledi.

Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-
Mustafa Cengiz: Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak -1-

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Riva, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Kemerburgaz'da dünyandaki kulüplerin örnek alacağı 6 saha yapılacak' -1- - Son Dakika Spor


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