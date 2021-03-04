Mustafa Cengiz: "Kırmızı kart utanç vesilesi" - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Kırmızı kart utanç vesilesi"

04.03.2021 00:03

- Mustafa Cengiz: "Kırmızı kart utanç vesilesi" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse ki gidiyor 1 saniye orada durmamalı" "İlgililerle konuştum, uyarımı yaptım" "Korkumuz VAR hakemindeydi" "Hakem eve gitsin, baksın" "Ankaragücü'nü tebrik...

- Mustafa Cengiz: "Kırmızı kart utanç vesilesi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse ki gidiyor 1 saniye orada durmamalı"

"İlgililerle konuştum, uyarımı yaptım"

"Korkumuz VAR hakemindeydi"

"Hakem eve gitsin, baksın"

" Ankaragücü'nü tebrik ederim"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MKE Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in pozisyonu için, "Kırmızı kart bir utanç vesilesi. Eve gitsin ve baksın. Adam görmüyor bile. Normal bedensel hareket olarak tabii ki insan yerden güç almak için kollarını kaldırır. Hazır ol vaziyetinde koşamazsınız" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MKE Ankaragücü maçının ardından GS TV'ye yaşanılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankaragücü'nü galibiyetinden dolayı takımı tebrik eden Cengiz, "Ölümüne oynadılar, mücadele ettiler. Onların sorunları maddi açıdan belki çok büyük. Bizimki belki diğer takımlara kıyasla en düşük. Futbolcularımızın da ellerinden geldiğini yaptığına inanıyorum. Teknik heyetimiz zaten varını, yoğunu ortaya koymuş durumda, hocamız da öyle. Burada beni üzen şu oldu; kendi aramızda hocamızla da konuştuk. Ben ilgililerle de konuştum. Olabilecek en ilgililerle. Uyarımı da yaptım. Şimdi bizim korkumuz VAR hakemindeydi, açık konuşayım. Ondan korkuyorduk. Fiziki bir korku değil. Demirden korksak trene binmeyiz. Fakat yapılacak çifte standartlar, kötü örnekler insanı korkutuyor. İnsanda bir devlete, bir örgüte, bir insana adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün temeli derken, bazıları malı, mülkü anlıyor. Adalet memleketin temelidir. Her şeyin temelidir. Bazıları diyorum. Hakemler için konuşuyorum. Maalesef VAR'daki görmeyen kör gözler, asıl sahada kör ve sağır gözler oldu. Sahadaki hakem maalesef özellikle kırmızı kart bir utanç vesilesi. Eve gitsin ve baksın. Adam görmüyor bile. Normal bedensel hareket olarak tabii ki insan yerden güç almak için kollarını kaldırır. Hazır ol vaziyetinde koşamazsınız. Hazır ol vaziyetinde koşarsanız adama gülerler. Bunlar sanırım bizim Muhammed Mustafa'nın hazır ol vaziyetinde topa girmesini istediler. Görmüyor. Öbürü geliyor çok profesyonelce kafasını soktu. Kafasını tutuyor sonra yüzünü tutuyor. Sonra dudağı patlamış gibi pamuk konuyor. Pamuğu çıkarıyor kan yok. Bu kadar olmaz. Bunu yapmayın. Biz teslim ediyoruz gerçekten Ankaragücü tebrik ederim. Helal olsun ama bunlara gerek yok. Siz gençliğe örnek olun. Atamızın dediği gibi ahlaklı olun. Ben bunu bazı futbolcular için diyorum. Ankaragücü camiası ve takımı için asla demem. Bildiğiniz gibi ben bir Ankaralıyım aynı zamanda. Tuttuğum takımlardan çok ciddi sempatim olan takım. Bu takım en sonda da olmamalıydı. Fakat şanslar, maddi durumlar bu da hale getirdi. Yöneticilerde ellerden geldiği gibi çalışıyor" diye konuştu.

"MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse ki gidiyor 1 saniye orada durmamalı"

Ankaragücü'nün kazandığı penaltı hakkında da konuşan Başkan Cengiz, "Penaltı pozisyonunda da konuştum. Bu işin bir numaralarıyla konuştum. Onlar görmemiş. Hakem elini gösterdi. Ele çarptı dedi. Vücuttan top ele gelirse VAR kurallarına veya oyun kurallarına göre o penaltı değil. Eğer faulden verilmişse onu tartışırız. Ama hiç faul işareti yapmadı. Bu arada acı olan VAR hiç devreye girmedi. Muhammed Mustafa'da da girmedi. Çocuk da şaşırdı. Aynı olaylarla Diagne olayında da oldu. Tersine kafası kırılan Luyindama'ya oldu. Ayıp değil mi kardeşim! Ey Serdar Tatlı. Sen bunları izliyorsun. Ben senin bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissedersem zaten 1 saniye orada durma. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılsa müthiş rahatsız oluyorum. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Beni ilgilendirmiyor. Fakat MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse ki gidiyor 1 saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi. Türk halkına böyle kötü örnekleri sahaya süremezsin. Ne sahaya, ne VAR'a ne AVAR'a..." şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: Kırmızı kart utanç vesilesi
Mustafa Cengiz: Kırmızı kart utanç vesilesi
Mustafa Cengiz: Kırmızı kart utanç vesilesi
Mustafa Cengiz: Kırmızı kart utanç vesilesi

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Kırmızı kart utanç vesilesi' - Son Dakika Spor


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