Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "(Kulüp Borçlarının Yapılandırılması) Faiz Şartlarına Bakarız, İşimize Gelirse...

Mustafa Cengiz: "(Kulüp Borçlarının Yapılandırılması) Faiz Şartlarına Bakarız, İşimize Gelirse...

11 dakika önce

- Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Mustafa Cengiz:
- Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Tevfik Fikret, Galatasaray, Mustafa Cengiz, Güncel
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