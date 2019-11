Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği'nin Türk futbolunu yönetmesini diliyoruz

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Mehmet Sepil oldu. Kulüpler Birliği'nin olağanüstü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Oy birliği önemli, yaklaşık bir yıldır prensip olarak katılmıyordum fakat yeni bir dönem, yeni bir seçim. Türk futbolunun yeniden yapılanması için yeni bir fırsat olduğunu düşünerek bu toplantıya katıldım" diye konuştu.



"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN UZUN VADEDE FUTBOLLA İLGİLİ BÜTÜN MALİ MESELELERİ ÜSTELENMESİNİ İSTİYORUZ"



Cengiz, yeni dönemde Türk futbolu adına mücadeleye devam edileceğine vurgu yaparak, "Sevgili Çavuşoğlu, Sepil ve Mecnun kardeşlerim bizim, 18 kulüpte tanıdığımız ve bildiğimiz insanlar. Yeni bir sayfa açılması gerektiğini düşüncesi ve inancı, Kulüpler Birliği'nin yeni dönem toplantısına katılmamıza neden oldu. Yeni bir dönemde masa temizlenir, yepyeni bir sayfa açılır ve Türk Futbolu, Türk Ulusu için mücadeleye devam edilir. Her kulübün kendi çıkarları ve çalışmaları vardır, o da saygı içindedir. Ortak çalışmanın platformu Kulüpler Birliği'dir, biz Kulüpler Birliği'nin uzun vadede bir şirket haline gelerek, bütün yayın haklarını, futbolla ilgili bütün mali meseleleri üstelenmesini istiyoruz. İspanya La Liga'da olduğu gibi Kulüpler Birliği'nin profesyonel olarak kurulacak olan sistemle Türk futbolunu yönetmesini diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, yine regule eden, düzenleyen ve yol gösteren olacak. Önümüzdeki dönem Türk futbolundaki paydaşların yani özellikle kulüplerin gelirlerinin artırılması için elimizden geleni yapacağız. Keza Vergi Yasası yeni düzenlemede kulüplerin aleyhine oluşabilecek durumların hızla düzeltilmesi amacıyla, el birliğiyle komisyon kuruyoruz. Verginin özellikle amatör sporlara destek bölümünün düzeltilmesi konusunu gündeme getireceğiz. Teknik bir konu olduğu için buna siyasiler de olumlu yaklaşıyor, bu teknik konunun Türk amatör sporuna zarar vermemesi gerek. Yüz binlerce sporcu kulüpler bünyesinde faaliyet gösteriyor, bunun devamı için bu yasada mutlaka amatör sporlara vergi stopajından olan desteğin devam etmesini diliyoruz. Bizi bir araya getiren bizim ortak paydalarımız, eski bildirilerin ve açıklamaların yok olacağı kardeşçe bir düzen içerisine birliğin sürmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



"TÜRK TOPLUMU GİDEREK BİLİMSEL VE ÖNCÜ BİR GÜÇ HALİNE GELECEK, TÜM DÜNYAYA DA MÜHRÜNÜ VURACAK"



"Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, batının içinde bulunduğu refah düzeyinde değil" diyen Cengiz, "Bunu daha önce de dedim; İbn-i Haldun'un bir sözü var 'coğrafya kaderdir' diye. Bizim maalesef sınırlarımızda ciddi sorunlarımız var, bunu devletimiz düzeltmeye çalışıyor. Bu aksiyonu Batı'nın anlaması gerekir, bunu anlamıyorsa da en azından duygusal verilen reaksiyonun militer bir reaksiyon değil, sadece ulusumuzun karakterinden gelen bir selamlama olduğunu bilmesi gerekir. Türk toplumu giderek bilimsel ve öncü bir güç haline gelecek, tüm dünyaya da mührünü vuracak. Fakat biz zorlu bir coğrafyadayız, bunun doğal tepkilerini de UEFA'nın ve Batı'nın anlayışla karşılamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA KUPALARINDA YARIŞAN DİĞER TÜRK TAKIMLARINI DA YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"



Real Madrid maçı hakkında da konuşan Cengiz, "Tabii ki Galatasaraylı olarak her zaman galibiyet isterim" diyerek, "Teknik ekip ve futbolcular oraya bu motivasyonla gitti, inşallah hayırlısı olur. Bunu diliyorum ve bütün Avrupa kupalarında yarışan diğer Türk takımlarını da yürekten destekliyorum. Ülke puanı bildiğiniz gibi çok önemli bir hale geldi, onu yapacağız. Bizim hedefimiz göreceğimiz gibi 17 değil 18 kulübün olması" dedi.



ÇAVUŞOĞLU: YENİ BAŞKANIMIZA VE CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN



Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "18 kulüp başkanı olarak beraber göreve geldik, ben öyle bakıyorum. Her ne kadar başkan ve 2 başkan yardımcı görevlendirildiyse de biz 18 kulüp başkanı hep birlikte burayı yöneteceğiz. Her şeyden önce bugün İstanbul'da olan üç büyük kulüp başkanımızın aramızda olması çok önemliydi, burada birlik beraberliğin olduğunu gösterir. Bugün bunu sağladık ve gördük, 18 kulüp başkanı birlikte burayı hepimizin yöneteceği kararını verdik. Sayın başkanımın da söylediği gibi birlik beraberlik her şeyin önünde, yeni başkanımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Birlikte Türk futboluna daha neler yapabiliriz, neler daha iyi olabilir bunların çalışmalarını yapacağız. Bugün benim için ve hepimiz için önemli olan şey üç büyük kulüp başkanımızın bir arada olması, konuları birlikte değerlendirmemizdi. Biz yönetimdeyiz ama 18 kulüp başkanıyla hep iletişim halindeyiz, Türk futbolu için hayırlı olsun" diye konuştu.



Çavuşoğlu son olarak ise, "Biz 18 kulüp olarak bugün tepkimizi ortaya koyduk, bu sadece kulüplere değil Türk ulusuna karşı yapılan bir davranıştır. Bu davranış içerisinde olan UEFA'ya da tepkisiz kalamayız, bu konuya da tüm kulüp başkanları olarak bir bildiri yayınladık ve bunun arkasında duracağız" diyerek sözlerini tamamladı.