Mustafa Cengiz : "Kurallar yok edilmek için konulmaz. Oyun oynanırken kural değiştirilmesine şiddetle karşıyız" - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var