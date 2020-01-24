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Mustafa Cengiz: "Kurallar yok edilmek için konulmaz. Oyun oynanırken kural değiştirilmesine...
6 saat önce
Mustafa Cengiz: "Kurallar yok edilmek için konulmaz. Oyun oynanırken kural değiştirilmesine şiddetle karşıyız"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
Mustafa Cengiz: "Kurallar yok edilmek için konulmaz. Oyun oynanırken kural değiştirilmesine şiddetle karşıyız" - İSTANBUL
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