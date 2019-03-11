Mustafa Cengiz Maçı Locadan Takip Etti
1 saat önce
Cezası nedeniyle protokol tribünde yer alamayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Antalyaspor maçını locadan takip etti.
Cezası nedeniyle protokol tribünde yer alamayan Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, Antalyaspor
maçını locadan takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, cezası olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Değişen yönetmeliğe göre kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası, kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmuyor. Buna göre Başkan Cengiz, Antalyaspor müsabakasını locadan takip etti. Mustafa Cengiz'in yanında Başkan Yardımcısı Yusuf Günay
da yer aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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