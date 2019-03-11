Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz Maçı Locadan Takip Etti

Mustafa Cengiz Maçı Locadan Takip Etti

1 saat önce

Cezası nedeniyle protokol tribünde yer alamayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Antalyaspor maçını locadan takip etti.

Mustafa Cengiz Maçı Locadan Takip Etti, System.String[]
Cezası nedeniyle protokol tribünde yer alamayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Antalyaspor maçını locadan takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, cezası olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Değişen yönetmeliğe göre kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası, kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmuyor. Buna göre Başkan Cengiz, Antalyaspor müsabakasını locadan takip etti. Mustafa Cengiz'in yanında Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Mustafa Cengiz, Güncel
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