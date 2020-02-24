Mustafa Cengiz: Mayıs'ta ipi göğüsleriz diye temenni ediyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Mayıs'ta ipi göğüsleriz diye temenni ediyorum - Son Dakika Spor

Mustafa Cengiz: Mayıs'ta ipi göğüsleriz diye temenni ediyorum

20 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz: Mayıs'ta ipi göğüsleriz diye temenni ediyorum, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Taraftarımıza ve seyircimize helal olsun. Teknik heyetimiz içeriye girene kadar bekledim. Fenerbahçe seyircisi bana bir laf bile etmedi. Bunun için de onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Mayıs ayında şampiyonluk sevincini yaşamak istediklerini belirten Cengiz, "Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yenmenin bize manevi olarak bir katkısı var. Biz hiçbir zaman rakibimizi küçümsemedik, onlara hep değer verdik. İnşallah tamamına erdirip, mayısta ipi göğüsleriz diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZA VE SEYİRCİLERİMİZE HELAL OLSUN"

Önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Cengiz, "O taraftarımıza, orada bulunan 3 bin kişiye yakın taraftarımıza kusura bakmasınlar maç bittikten sonra verilen ses beni üzdü. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama söndüremedik. Emniyet güçleri de elinden geleni yaptı. Oluyor böyle şeyler. Onların, kulaklarına bir zarar gelse bile ben çok üzülüyorum. Çünkü onlar olmasa biz olmayız. Taraftarımıza ve seyircimize helal olsun. Teknik heyetimiz içeriye girene kadar bekledim. Fenerbahçe seyircisi bana bir laf bile etmedi. Bunun için de onlara teşekkür ediyorum. Sevinçleri düzeyli yapmak gerek. Üzüntülerde de fazla üzülmemek gerek. Bunu şiar etmeye çalışıyorum. Ne kadar uygulayabiliyorum o da meçhul. Rakibe saygı içine inşallah tamamına ereriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE LİGDEN KOPMAZ"

Fenerbahçe'nin ligden kopmadığını dile getiren Cengiz, "Ligden kopmaz. Ligde 7 takımın da şansı var. Alt tarafta da çok müthiş bir mücadele sürüyor.  Onlara da büyük bir saygı uymak gerek. Bütün camialar bütün şehirler futbolu destekliyor. Futbolun güzelliklere vesile olmasını dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları


- İstanbul
Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
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