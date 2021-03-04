Mustafa Cengiz, Nihat Özdemir ile görüştü

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan hakem hatalarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Şampiyonlar Ligi formatı için gittiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan toplantıda futbol takımının aleyhine yapılan hakem hataları ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Görüşmede; yarışın düzgün şekilde, dostça ve mertçe devam etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Cengiz, duydukları endişeleri dile getirdi. - İSTANBUL