Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değiştirirseniz, federasyonun ve kuralların hiçbir kıymeti... - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değiştirirseniz, federasyonun ve kuralların hiçbir kıymeti...

- Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değiştirirseniz, federasyonun ve kuralların hiçbir kıymeti kalmaz" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka tarafa gider" "4 futbolcu feragatname imzalamadı" "Galatasaray, Türkiye'de...

Mustafa Cengiz:

- Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değiştirirseniz, federasyonun ve kuralların hiçbir kıymeti kalmaz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka tarafa gider"

"4 futbolcu feragatname imzalamadı"

"Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir"

"Rakip camialar bizim düşmanımız değil"

"Önceliğimiz Galatasaray'ın çıkarları"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bazı kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılmasını istemesiyle ilgili olarak, "Oyun oynanırken kuralı değiştirirseniz, ne federasyonun ne konulan kuralların hiçbir kıymeti kalmaz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Transfer bitmez' diyen Başkan Cengiz, "4 Ağustos'ta başladı, 4 Ekim'de bitiyor. 2 ay daha var. Biz limitlerimiz içinde, kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her tür transferi gerek alış, gerek satış anlamında yaparız. Önceliğimiz Galatasaray'ın çıkarları. Hem sportif hem mali. Ahlaki boyutlar da önemli. Ona da bakıyoruz mümkün olduğunca" diye konuştu.

"Oyun oynanırken kural değiştirirseniz, federasyonun ve kuralların hiçbir kıymeti kalmaz"

Bazı kulüplerin takım harcama limitlerinin artırmasıyla ilgili TFF ile görüşmesi ve Galatasaray ile Trabzonspor'un buna karşı çıkmasıyla ilgili olarak sorulan soruya Cengiz, "Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130, 200 olmasını istersiniz. Kırmızı ve yeşil ışığın daha uzun yanmasını isteyebilirsiniz. Ama orada bir ışık yanıyor. Limit var, limit konmuş. Ben bunu istediğim gibi uymam, ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Onu dediğiniz anda bunu değer rakibimiz için söylemiyorum, kendimiz için de söylüyorum. Biz bu kurallara uymak durmak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar manzumesi bütünüdür. Kasımpaşa'nın maddi hatası olur, onu düzeltin. Fenerbahçe taleplerini göz önüne alalım. Gelecek yıl için düzenleyelim. Ama 4 Ağustos'ta transfer başladı. Oyun başlamış. Oyun oynanırken kuralı değiştirirseniz, ne federasyonun ne konulan kuralların hiçbir kıymeti kalmaz. Ben o zaman istediğim gibi derim. Biz rahat değiliz. 493 milyon TL harcamanız var deniyor. Yok öyle bir şey. Bizim bu bütçemiz. Biz onun içinden 40-50 milyon TL harcayabiliriz. Arkadaşlarımızla sabah, akşam mücadele ediyoruz. Borçsuzluk alıp, lisans alabilmek için. Ben önce onu öderim. Futbolculara milyon eurolar ödeyecek halim yok. Siz hem karnım doysun diyeceksiniz hem de yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Diyorlar ki gelecek yıl da siz bu duruma düşersiniz. Doğrudur, düşebiliriz. Biz cezamız ne ise onu çekeriz. Suç cezaya tabidir. Aziz beyden sonra rekor bende sanırım. Ağzımızı açıktık mı? Açmadık. Paraya cebimden ödedim. Gıkım çıkmadı. Neden? Çünkü ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir. Allah, bizi başkalarının anlaştığı futbolcuyu kandırmaktan korusun. Genç çocuklar bunlar. Bunlara kızmıyorum. Eğer profesyonel düşünürseniz daha fazla bir maddi olanak teklif edildiğinde olabilir, herkesin kişiliği, karakteri çok farklı. Siz o insana 2-3 kat hem de bir değil, beş, altı futbolcuya verip, sonra da 'Limitless' yazıp sonra da 'Bana ceza vermezsin benim 30 milyon taraftarım var' diye üstü örtülü size tehdit sallarsam gelecek yıl beni suçlayın. Sen geçen yıl böyle diyorsun deyin. Bizim spor kulüpleri olarak çok dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

"Rakip camialar bizim düşmanımız değil"

Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırmadan dolayı eleştirildiklerini ifade eden Mustafa Cengiz, "Devlet gelecek beni yapılandıracak sonra kayyum atayacak deniyor. Ben 5 sene zarar etmiş firmalara kayyum atanmadı. Biz kar ettik. Ben hiçbir kulübümüzün rakiplerimiz dahil hiçbirinin zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzonspor zaten vardı. Rakip camialar bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Bunu unutmayın. Ben kuralları çiğnemişsem, şike yapmışsan bana ceza verin. Galatasaray yapsaydı, 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz. Ne çıkacağını biz biliyoruz. 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bilmiyorsam benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Ondan sonra oraya 'Sınır tanımayız' yazacağım. Sen sınır tanımayan doktor musun? Sen sınır tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz. Rakiplerimizin haklı talepleri varsa bunun düzeltilmesini isterim. Yarışın içinde olmasını isterim. Geçen yıl bize yapılan haksızlıkları biliyorsunuz. Bizim de hatamız var. Ama her şey meydanda" açıklamasında bulundu.

"Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka tarafa gider"

'Bir takım isterse alır' ifadesiyle ilgili olarak Cengiz, "Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka tarafa gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız. Camianın özellikle maddi anlamda ihtiyacımız var" dedi.

"Teknik Direktörümüz Fatih Terim resmi olarak Arda'yı istedi"

Devre arasında transferine sıcak bakmadığı Arda Turan'ın transferiyle ilgili sorulan soruya Mustafa Cengiz, "Ben işi ehline bırakırım. O dönem bana Arda Turan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Yani usule uygun değildi. Bu nedenle bana sosyal medyada ya da dolaylı yapılacak bir baskıyı asla kabul etmem. 'Ya bunu alırsın ya istifa edersin' istifa ederim. Ben Galatasaraylıyım, belli bir kültürümüz var, emrivakiye gelmememiz gerekiyor. İkincide iş değişti. Sevgili teknik direktörümüz, Fatih hocamız sağ olsun resmi olarak Arda'yı bizden istedi. Biz de 'Tamam görüşelim' dedik. Arda sağ olsun 'Boş mukaveleye imza atarım' dedi. Arda büyük bir incelik yaptık" diye cevap verdi.

"4 futbolcu feragatname imzalamadı"

Takımdaki bazı futbolcuların kendilerini çok yorduğunu söyleyen Başkan Cengiz, "30'a aşkın futbolcu sağ olsun feragatname imzaladı, 4'ü imzalamadı. Canları sağ olsun, hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Arda'nın davranışı bu anlamda çok kaliteli. Paranın bozduğunu para ile tamir edersiniz. Tanrı bizi itibardan, onur ve şereften yoksun kılmasın. Biz Galatasaray olarak buna çok dikkat ediyoruz. Arda kardeşimiz de müthiş hizmetler verecektir. Ben ona güveniyorum, inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Falcao indirim yaptı"

Mario Lemina ve Jean Michael Seri'nin durumları için ise Cengiz, "Lemina kardeşimiz bize hizmet verdi, biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içinde yok. Seri'yi düşünüyoruz. Falcao da devam edecek. Falcao indirim yaptı" diye konuştu.

Mustafa Cengiz, transfer gündeminde yer alan fakat Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş için, "Genç çocuklar, polemik yapmak istemiyorum. Hepsinin yolu açık olsun. Daha fazla teklif derse fikri değişebilir. Ancak pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan insanlar, yüzü kızaranlar olur" ifadelerini kullandı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise bugüne kadar söz verip de yerine getirmedi hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, "Bazı arkadaşlarımız doktorlarına dahi 'Galatasaray formasını giydiğim zaman sana saat alacağım' diyen arkadaşlarımız. Birçok futbolcuyla çok detaylı yazışmalarımız var ama hiçbir tanesini vermem" dedi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: 'Oyun oynanırken kural değiştirirseniz, federasyonun ve kuralların hiçbir kıymeti... - Son Dakika Spor
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