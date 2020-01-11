Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp lisanslama konusunda yaptığı açıklamada, "Daha önce oyun oynanırken bir kez kural değişti. Orada da alnımız ak şekilde kupayı kaldırdık" dedi.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün ocak divan ayı toplantısında üyelerin eleştirilerine cevap verdi. Başkan Cengiz, "Geçen kulüp konsolidede 564 milyon lira olan zarar 148 milyon TL'ye indi. Tek tek çok teşekkür ederim" dedi. Rakipleri tarafından atılan her adımı izlediklerini söyleyen Cengiz, "Onlara olan saygımızdan, kendi mücadelemize verdiğimiz saygıdan ötürü kimseye biz bize saldırmadıkça saldırmadık. Adlarını bile zikretmedik. Küçük gördüğümüzden değil kendimize olan saygımızdan. Konuştuğumuzda Galatasaray tarihin en ağır cezalarını yiyen bir başkan, ilklerin ve enlerin olmaya devam ediyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu da sağolsun geride kalmadı 35 bin TL ceza yapıştırdı. O ceza diğer cezalar gibi tarafımdan ödenecek" diye konuştu.



"Oyun oynanırken kurallar değişemez"



Kulüp lisanslama konusu hakkında konuşan Başkan Cengiz, "Kulüp lisanslamanın başlangıç aşamasında yöneticilerimiz çok çaba saf etti. Bütün toplantılara aylarca katıldı. UEFA FFP'de uzman hale geldiğimiz için 4 ay UEFA akraba olduk, kaç kere gittik, kaç yüz sayfa yazdık bir cilt olacak. 4 ay CAS süreci yaşadı. Biz dünyada bilgi birikimi ve data aşmasında en saygın ve donanımlı kulüp durumundayız. Bizleri sahada yenen belki de azcık fark atan takımlar bile bizi bekledi. Biz hiçbir zaman adam markajı yapmayız, saha markajı yaparız büyük takımlar gibi. UEFA'dan bize telefon geldi. 'Neden lisanslamada yoksunuz?' dediler. Bize lisanaslamanın son 1 ayda olmadığını söylediler. O zaman Hüsnü Güreli ve Nihat Özdemir vardı. Aradım 'Neden yokuz?' dedim. 'Kulüpler Birliği'ne söyledik' dediler. Ona da sordum 'TFF'ye bildirdik' dedi ve lisanslama çıktı. Bir geçiş dönemi olduğunu biz buna da saygı duyduk. Sert kararlar kondu 'peki' dedik. Bugün dilekçe verip değişsin diyen kulüpler var. Final öneri onlara ait, bize değil. Oyun oynanırken kurallar değişemez. Biz haksızlıklarla net kesin uğraşıyoruz. Duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Kulüp lisanslamada görüşüm net. TFF de bunu çok iyi biliyor. Daha önce oyun oynanırken bir kez kural değişti. Orada da alnımız ak şekilde kupayı kaldırdık" değerlendirmesinde bulundu.



"Benim çabam seçime gitmeme çabası değil"



Mahkemelerin sonuçlarına bakmadığını ifade eden Cengiz, "Adnan Polat dönemindeki tüzük hükmü yapılan ibrasızlık, Yargıtay'ın 53 üyesinin oy birliği ile idari ibrasızlık yok hükmünde olduğu söylendi. Hala hukuk çevrelerinin bunda direnmesini anlamıyorum. 1760 katılım vardı. 1000'i gitti. 700 kişide oluşan fark 14. Yüzde 2'lik bir sapma. Burada yanlış sayılabilir. İyi ya da kötü niyet de aramıyorum. Sizin bunu sandığa taşımanız gerekirdi. O zamanki genel sekreterimiz her şeyi hazırlamıştı. Bir kardeşimiz beni derinden yaraladı. 'Sakın sandığa gitmeyin' dedi. Başka bir şey demiyorum. Benim kimseye özel düşmanlığım yok. Ben mahkeme kadıya mülk değil. Ben bugün varım yokum. İdari ibrasızlık akşamı o şansı elde etmiştim, çekilebilirdim. 190 milyon TL ödeme vardı. Bizim önümüzde ada ve diğer konular, aciliyeti binen önümüze geliyor. Tek tek hallediyoruz. Ben de mahkemeye meraklı değilim. Benim çabam seçime gitmeme çabası değil. Bundan emin olun. Ben çekildiğim anda kaçarlar dediği için yönetim kurulu olarak duruyoruz. Dönemini tamamlayan yönetim yok. Galatasaray, 2 yılda 3 seçimi kaldırır mı? Biz seçim kararı alırsak yürüyen işler, sponsorluklar bundan akamete uğrar mı ' Galatasaray'a zarar verecek hale gelir mi bunları düşünüyoruz. Bize ne zarar var' Bize kişisel zararı yok. Biz dinlenme fırsatı buluruz. Şairin dediği gibi bazen ölüm asude bahar ülkesi olabilir" açıklamasında bulundu.



Kemerburgaz için feri müdahil olduklarını söyleyen Başkan Cengiz, "Geçen hafta tedbiri kaldırdık. Milli Emlak ve devlet otoriteleri ile birlikte olayı bitirmeye çalışıyoruz. Oraya da bayrağımızın dikildiğini göreceksiniz" dedi.



"Rakip kulüplerimiz asla açıklamıyor"



Halka açık şirketler içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapan tek şirket olduklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, "Şeffaf, vizyoner ve açık olduğunu söyleyen rakip kulüplerimiz asla bunu açıklamıyor. Biz KAP'a açıklıyor. Menajerleri de açıklarız. O istemezse açıklayamayız. Lorik Cana ile Elmander'in menajerlik parasını yeni ödedik. Ben bundan kimseyi suçlamıyorum. Ben kimseyi hırsız görmem. Değerli rakiplerimiz de inşallah transfer ettikleri futbolcuların detaylarını açıklar" dedi.



UEFA'nın ortak etkileşim diye 2 yıldır bir şey çıkardığını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, "Geçen yıl rakibimiz Başakşehir girseydi bizim avantajımız vardı. Bizim altımızdaki takımların katılımı bizi üste taşıyor. Başakşehir elenince bizim üstümüzdeki takım katılmış oldu. Bizim zararımız oldu. Onlar eskidendi, paylarını alamıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL