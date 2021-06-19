- Mustafa Cengiz oyunu kullandı
İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağan Seçim Genel Kurul'da oyunu kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi. 9 numaralı sandıkta oyunu kullanın Cengiz, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışmaya devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam" dedi.
Kaynak: İHA
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