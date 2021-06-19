Mustafa Cengiz oyunu kullandı

- Mustafa Cengiz oyunu kullandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağan Seçim Genel Kurul'da oyunu kullandı.

- Mustafa Cengiz oyunu kullandı İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağan Seçim Genel Kurul'da oyunu kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi. 9 numaralı sandıkta oyunu kullanın Cengiz, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışmaya devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam" dedi.

Son Dakika

G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı

Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler

Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim

Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok