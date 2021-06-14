Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!

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Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı. Cengiz doktorların tavsiyesi üzerine 3 gün hastanede kalacak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI SON KEZ YAPACAK

Futbol Arena'nın haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde görevinden ayrılmadan önce yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak ve GS TV'deki yayına katılmak için doktor kontrolünde kulübe gelecek. Cengiz ardından yeniden hastanede tedavi altına alınacak.