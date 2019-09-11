Mustafa Cengiz: "Rodrigues'in parasını hala alamadık" -2

- Mustafa Cengiz: "Rodrigues'in parasını hala alamadık"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

"Bizim UEFA'da açtığımız yoldan diğer kulüpler de geçti"

Cengiz: "İlk kez birisi 6222'den ceza yedi"

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında konuşmacılara toplu cevap verdi. Garry Rodrigues'i satmalarının ardından bu futbolcunun başka kulübe transfer olmasına rağmen parasını almadıklarını söyleyen Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın aldığı para cezasıyla ilgili olarak da, "İlk kez birisi 6222'den ceza yedi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da gerçekleşen eylül ayı olağan divan kurulu gerçekleşti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulundaki konuşmacılara toplu cevap verdi. İlk olarak kulüp televizyonunun kapatılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Cengiz, "Zamanın ve sabrımızın izin verdiği ölçüde yanıtlamaya çalışacağım. Biz Galatasaray TV'yi kapatmak değil, tam tersine büyütmek istiyoruz. Yayıncı kuruluşa taş atmak istemiyorum. Geçen sezon Erzurum maçında 2 puanımız gitti. O günden bu yana yayıncı kuruluşla aramız tam anlamıyla iyi değil. Biz Türk futbolunun marka değerine sadece Falcao'yla değil, özellikle orta sahaya yaptığımız transferlerle müthiş katkıda bulunduk. Camiamızı Allah utandırmasın. Biz utanabiliriz, camiamız utanmasın. Kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış. RTÜK'e gerekli başvuruyu yaptık. Hat kiralayabilir miyiz gibi düşünüyoruz. Bırakın Galatasaray TV'yi kapatmayı, ulusal ve karasal bütün yayınlarda yer almasını istiyoruz. Galatasaray bir dünya devi. Son 2 yılda da şaha kalktı. Benden önceki bütün başkanların katkısı var. Ömrümüz mahkeme koridorlarında vefa eder mi bilmiyorum, belki Faruk başkanımızı geçerim. TV'de personel gece gündüz çalışıyor ve aldıkları ücretler çok düşük. Ailelerine zaman ayırmadan çalışıyorlar. Hepsine sevgilerimi iletiyorum buradan" ifadelerini kullandı.

"Lise düşmanı yaftası yapıştırdılar"

Galatasaray Lisesi'ne karşı herhangi bir duruşunun olmadığını belirten Cengiz, "'Bu yönetim lise düşmanı' yaftası yapıştı bize. Bunu bazı yerlerde duyuyorum. Liseyi övdüğümde, güreşteki gibi arkadan dolanıp 2 puan almayı hiç düşünmedim. Bizim mülkiyeye 250 kişi alınır, 200 kişi mezun olurdu. Bizim arkadaşlarımızın çoğu Galatasaray Lisesi mezunuydu. Ben liseli birini görünce iki kez seviniyorum. Hem liseli hem Galatasaraylı. Ben devlette çalışırken bütün gücümü kullandım, üye olamadım kulübe. Alp başkan benim yakın arkadaşımdı, onunla konuştum ama üye olamadım. Üyelik konusunda liseliler 400 üye de getirebilir. Ben 141 kardeşimiz geldiğimde 'Bunu açmayın, aramızda kalsın' dedim. Korktuğumdan demedim ama bunu. Olay açığa çıkınca maalesef bizim kontrolümüzden çıktı. Ben o çocukları da çağırdım, baktım çocuklar bana tavırlı. Liseyi kendi kişisel çıkarları için kullanan olursa, o menfaatçi grupların karşısında dururum. Önce insan diyorum" diye konuştu.

"Sanki uygunsuz kasetimiz var"

Tüzük tadil kongresi yapmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Mustafa Cengiz, özellikle ibra konusuna değinerek, "Sadece 8. madde için değil. Diğer maddelerde de çok sıkıntımız var. En başta da ibra konusunda. 'Biz seçime gidersek seçilemeyiz, bu nedenle mahkemeye gidelim' diye düşünmedik. Şampiyonluk yarışı var. Bugünkü kadar zor ve bundan sonra daha da zor olacak. Ben eğer o gün bırakıp gitseydim, yüz yıl boyunca arkamızdan 'Kaçtılar' derlerdi. Tarih bizi yargılardı. Mali yönden olsaydı başım gözüm üzerine. Ama böyle bir mali tablo varken yapmayın. Benim eğer siyasi, ideolojik bir ajandam varsa çıkın beni uyarın. Benim Dursun Özbek'le kişisel bir kavgam yok ki. Ben kendisinden rahatsız da değilim. Ben ibra olmayınca bana el de salladılar. Benim konuşmalarıma bakın, tek bir saygısızlık etmedim. Dursun beyin avukatı Kaan beyi arıyor, anlaşmaya uyulmazsa çarşamba konuşacağım diyor. Çıksın konuşsun, sanki uygunsuz kasetimiz var. Ben burada Galatasaray Kulübü adına konuşuyorum. Ama karşımdaki kişi ilişkili kişi. Abdurrahim Bey'i eleştiriyorsunuz. Bizim ailemiz var, arkadaşlarımız var, en önemlisi sizler varsınız. Biz görmüyor muyuz bize edilen lafları. Ne beceriksizliğimiz kaldı ne vasatlığımız. Bazen en takdir ettiğim en sevdiğim insanlar sosyal medyada yazıyor. Sizin teşekkürünüz bizi tatmin ediyor. Biz 2 yılda almadık kupa bırakmadık. Mali açıdan ilk kez kara geçtik. 2 denetimden geçiyor bu kulüp. Bunlar dünyanın sayılı denetçi kuruluşlarından. Dursun Başkan'ın makyaj çantası mı burası. UEFA bugün bize saygı duyuyor, avukatsız, tercümansız savunma yapabiliyoruz, 147 milyon Euro borca rağmen ceza almıyoruz. Bizi açtığımız yoldan Paris Saint Germain'in ve Türkiye'den başka kulüpler gitti" açıklamasını yaptı.

"Rodrigues'in parasını hala alamadık"

Dursun Özbek'in kendileri hakkında 'iş bilmez' demesiyle ilgili olarak konuşan Cengiz, "Ticaret bilmez diyor bize. Bilmemek ayrı bir şey. Ben derneğe, voleybola, basketbola para veriyorsam, cebimden vermiyorum. Nijerya'dan da almıyorum, bankadan alıyorum. Buna da bir faiz ödüyorum. Biz geldiğimizde basketbolda transfer yasağı vardı. 70 milyon TL borcu vardı. Futbolda da transfer yasağı vardı. 5 gün vaktimiz vardı, hem transfer yasağını kapattık hem Nagatomo'yu aldık. Rodrigues'i sattık ama parasını alamadık. Adamlar bize 'Bir yere verdik, buradan gelecek parayla ödeme yapacağız' dediler. Adam bir yere geldi ama biz hala paramızı alamadık. Dursun beyin ya da başka bir başkanın zor duruma düşmesi beni rahatsız eder. Hiçbir Galatasaraylının zor duruma düşmesini istemem" ifadelerini kullandı.

"İlk kez birisi 6222'den ceza yedi"

Abdurrahim Albayrak'ın 6222 sayılı yasayla para cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak konuşan Mustafa Cengiz, "6222 ilk kez birine uygulanıyor. Sevgili Abdurrahim'e uygulandı ve bizim de medyayla birlikte haberimiz oldu. Doğru duvar yıkılmaz ve son gülen iyi güler diyoruz" dedi. Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza sonrasında sert açıklama yapmamasıyla ilgili olarak da konuşan Cengiz, "Ben sertlik yaptım, 150 gün ceza yedim. Ama burada kürsüden şiddetle eleştirildim. 'Bir Galatasaray Başkanı ne konuştuğunu bilmeli, konuşurken haddini bilmeli ve ceza almamalı' dediler. Bir arkadaşımız 'Galatasaray'a neden 100 bin Lira ödetiyorsun' dedi. Bize sorsaydı, bunu bizim ödediğimizi söylerdik. Şimdi tahkimi bekliyoruz, inşallah düzelir" ifadelerini kullandı. Cengiz son olarak Galatasaray Lisesi'yle ilgili olarak "Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne sahip çıkar. Bu sınıflarda, bu avluda kurulduk. Aynı şekilde gerektiğinde Galatasaray Spor Kulübü de anavatanı olan liseye sahip çıkar" diye konuştu ve sözlerini tamamladı.