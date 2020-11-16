Mustafa Cengiz: Sağlığın elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim - Son Dakika

Mustafa Cengiz: Sağlığın elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim

16.11.2020 18:54
Mustafa Cengiz: Sağlığın elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim, System.String[]

Mahkemenin ibrasızlık kararını bozması sonrasında başkan Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması geldi. Cengiz, "Sağlığım elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Galatasaray'ın 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Mali Genel Kurulu'nda, yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptaline hükmetmesinin ardından başkan Mustafa Cengiz açıklamada bulundu.

Cengiz, Galatasaray'da yapılacak olan seçimlerde aday olacağının sinyalini "Sağlığım elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğim" sözüyle verdi.

Tarihi bir karar alındığını söyleyen Cengiz, "Tarihi bir karar. Özellikle, medeni kanunu ve dernekler kanunu açısından hukuka uygun bir karar. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda aldığı bir içtihat kararı var zaten. Mahkememiz de buna uydu. Bu bağlamda Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte özellikle yönetimin işlevlerini yerine getirememesi, fonksiyonlarını icra edememesi için bazı kesimler çok uğraştı. Galatasaray'ı mecburi olarak mahkeme kapılarına götürdü. Oysa ben ilk gün söyledim, idari ibrasızlık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararıdır, idari ibrasızlık için uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim diye istirham etmiştim. Uymadılar. Tabii ki alınan her karara saygı duyarım, genel kurul kararına da saygı duyarım; ama alınan karar yanlış bir hükümdü. Bu hüküm yerine oturdu. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamların yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ne mutlu bize ne mutlu katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, avukatlarımıza... Hepsine teşekkür ediyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum. Bu vesayet makamlarının kırılmasında etkin bir görev aldılar" ifadelerini kullandı.

"VAR OLSUN CAMİAMIZ, VAR OLSUN TARAFTARLARIMIZ"

Seçim konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın isteği, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da bilvesile başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Buna da inanıyorum. Biz de Galatasaray için varız. Sevgili Galatasaraylılara, sevgili taraftarlarımıza son olarak şunu söylemek isterim. Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız. Yaşasın Galatasaray!" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: Sağlığın elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim

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Son Dakika Spor Mustafa Cengiz: Sağlığın elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim - Son Dakika Spor


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