Basın toplantısının başında seçimde aday olmayacağını söyleyen Mustafa Cengiz, ilerleyen dakikalarda ise tam tersi bir açıklama yaptı.
İşte Cengiz'in başkanlıkla ilgili son sözleri:
"Ben Abdürrahim Beye, Yusuf Beye ve Kaan Beye adaylık teklif ettim ama hayır dediler. Sizin önünüzde bir kez daha teklif ediyorum. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum.
Oğlumu yönetim listelerine sokacağım haberleri var, arkadaşlar yapmayın ya. Ben şu an başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde. İşlerime o bakıyor. Eğer o da gelirse biz biteriz, kim bakacak işlere
Ben 29 Mayıs'ta yapılacak ilk seçimlerde aday olmayacağımı söyledim. Şimdi 'R' yapıyor demesinler. Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Onlara teklif ettim ama kabul etmediler.. Bu seçimde ben aday olmuyorum, yönetimden biri aday olursa destek vereceğim."
Son Dakika › Spor › Mustafa Cengiz, 'Seçimlere girmiyorum' dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi - Son Dakika Spor