Mustafa Cengiz, 'Sizi motive etmek için öyle konuştum' mesajını Arda aracılığıyla takıma gönderdi

İzmir'de Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Kaptan Arda'yı telefonla aradığı ve hafta içiyle ilgili açıklamada bulunduğu öğrenildi. Galatasaray TV'deki konuşmasında, 'Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek' diyen Cengiz'in, maçtan önce, 'Ben sizi motive etmek için böyle söyledim' diyerek Arda Turan aracılığıyla gönül almaya çalıştığı ortaya çıktı.

İDMAN PROTESTO EDİLECEKTİ

Galatasaray'da kaptanlar Arda ve Muslera önderliğinde, antrenmana çıkmayarak bir boykot uygulanacaktı. Önce Fatih Terim araya girmiş, ardından da Abdurrahim Albayrak idmana giderek duruma el koymuştu. Milliyet'in haberine göre; Cengiz, Göztepe deplasmanı öncesi Arda ile bu konuyu konuşarak, takıma derdini anlatmasını ve gönül almasını istedi. Arda'nın da takıma bu görüşü aktardığı belirtildi.