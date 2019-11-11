Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz stattan ayrıldı
Son Dakika Spor Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

7 saat önce

- Mustafa Cengiz stattan ayrıldıİSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan toplantı sonrasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.

- Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan toplantı sonrasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. Seçim kararı alınacağı iddia edilen toplantının ardından Başkan Mustafa Cengiz, hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

Mustafa Cengiz, Türk Telekom, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:19 Kaynak: İHA
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