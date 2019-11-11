Mustafa Cengiz stattan ayrıldı
7 saat önce
- Mustafa Cengiz stattan ayrıldıİSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan toplantı sonrasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:19 Kaynak: İHA
- Mustafa Cengiz stattan ayrıldı
İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan toplantı sonrasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. Seçim kararı alınacağı iddia edilen toplantının ardından Başkan Mustafa Cengiz, hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.
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