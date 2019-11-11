Mustafa Cengiz: Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor
7 saat önce
açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz
, " Galatasaray
'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva
, amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.
- İstanbul
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