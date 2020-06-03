Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi.

Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde 18 Mayıs'ta mide ameliyatı geçiren Cengiz, dinlenmek için evine geçti.

Cengiz'e taburcu edilişi sırasında sarı-kırmızı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da eşlik etti.

Hastaneden yürüyerek çıkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamara, "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Genel cerrahi bölümü doktoru Prof. Dursun Buğra, Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Buğra, Mustafa Cengiz'in çok zorlu bir süreçten geçtiğin belirterek, "Sayın Mustafa Cengiz'e arka arkaya 2 tane önemli müdahale yapıldı. Çok şükür sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurlayabildik. Bu bizim ve camia için büyük mutluluk. Umarım bundan sonraki tedavi sürecinde de her şey yolunda gider. Hastanede yattığı sürece görevini bırakmadığına şahit olduk. Bundan sonra Galatasaray'ın başına daha sağlıklı ve güçlü şekilde dönecektir. Sağlık ekibi olarak buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.