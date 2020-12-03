Mustafa Cengiz, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bir araya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla buluştu. Sarı-kırmızılı takım, Başkan Mustafa Cengiz'e el yapımı İran halısı hediye etti. Görüşmenin ardından Başkan Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ve Takım Kaptanı İsmail Ar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray olarak tekerlekli sandalye basketbolunda öncü olduğumuzu ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, "Ben onlarla birlikte çok mutluyum. Ailemle beraberim, Sedat hocamla beraberim. Bütün ömrünü, ruhunu veriyor oraya sağ olsun. Bazen sinirini, öfkesini de veriyor ama biz ondan da çok memnunuz. Sporcularımızın verdiği mücadeleden de çok memnunuz. Tek hanım kızımız var takımda ondan da çok memnunuz. Rakiplerimiz alınmasın biz bu işin öncüsüyüz. Bizim Tekerlekli Basketbol Takımımız 20 yıllık lig sezonunda 11 kere şampiyon oldu. Kimse pek farkında değil. Türkiye futbol ülkesi sonra biraz basketbol, biraz voleybol" şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: "Engelsizlerimize toplumumuzun ciddi bir çoğunluğunun daha çok saygı gösterilmesini istiyorum"

Engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin kolaylaştırılması konusunda belediyelere önemli görev düştüğünü söyleyen Cengiz, "Belediyelerimizin yayaların yürüyebildiği her kulvara engelsizler için kulvar yapması gerek. Avrupa'ya gittiğinizde bunu gözünüzle görüyorsunuz gerek kaldırımlarda gerek yürüme noktalarında. Sağ olsunlar şehrin içinde sarı bant çekiyorlar ama müthiş yetersiz. Maça yürüyerek geleceksiniz ya da sandalyenizle geleceksiniz baktım alan yok, metroya binmek durumundasınız. Bu vatandaşın görevi değil bunu belediyeler yapmak durumunda. Gelişmiş toplumda öyle. Biz yurt dışında bunu hep gördük. Her yerde engelliler için geçiş alanları var ve öncelik sağlanıyor. Belediye sayımız da 2 bini aştı benim zamanımda bin 700'dü. Belki 3 kişi duyar da bir kazma vurur. Engelsizlerimize toplumumuzun ciddi bir çoğunluğunun daha çok emek ve saygı gösterilmesini istiyorum. Onlar zaten kendilerini spor bazında kanıtlıyorlar, gösteriyorlar. Ben Galatasaray camiasını temsil eden başkanları olarak kendilerini hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum başta hocaları Sedat Hoca olmak üzere" değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Recevik ise, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ama biz buradaki bütün sporcu kardeşlerimizi engelsiz olarak görüyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiler sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Galatasaray'a yakışır bir şekilde bugünü kutladıklarını belirten Sedat İncesu da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Galatasaray Spor Kulübü olarak ve Tekerlekli Basketbol Takımı olarak bugün önce sahamızda antrenmanımızı yaptık oradan da başkanımızı ziyarete geldik. Gerçekten hem ismimize hem de renklerimize yakışır şekilde bugünü kutluyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Nice kupaları birlikte kazanmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

İsmail Ar: "Engellilere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin en büyük örneğini Galatasaray gösteriyor"

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Kaptan İsmail Ar ise, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bu özel günde başkanımız bizi davet ettiği için çok teşekkür ederiz. Bizim için büyük bir mutluluktu takım olarak burada bulunmak. Engellilere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin en büyük örneğini Galatasaray gösteriyor. Türkiye'de engelliler sokağa çıkamazken başkanımızın söylediği kulvarları Galatasaray bize açarak Avrupa şampiyonlukları, Dünya şampiyonlukları kazandık. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri örnek oldu. Kamu kurumlarında başkanımızın dediği gibi engellilere o kulvarları açarlarsa engelliler gereken başarıya ulaşacak hem iş hayatında hem spor hem sanat hayatında ve medeniyet kulvarında başarılarına devam edeceklerdir" diye konuştu. - İSTANBUL