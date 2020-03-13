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Mustafa Cengiz, TFF Etik Kuruluna sevk edildi
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:46 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, başkan Cengiz'in etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.
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