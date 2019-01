Mustafa Cengiz: "Transfer Yapmadık Diye Hanım Benimle Konuşmuyor"

"Ummadığımız şeyler çıkıyor karşımıza. Bariyer derken bunu kastettik.""Biz şampiyonuz. Şimdi en büyük derdimiz forvet. Bizim tek derdimiz forvet olsun.""Tüm rakamlar meydanda. Gidiş çok iyi. Daha da iyiye gideceğiz."Serhan TÜRK/ İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , bugün düzenlenen sarı kırmızılı kulübün olağanüstü divan kurulu toplantısında divan üyelerine seslendi. Cengiz, transferden mali duruma, kulüplerin durumundan altyapıya kadar önemli açıklamalarda bulundu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in olağanüstü divan kurulu toplantısındaki konuşmalarından satır başları şu şekilde:"Borç yapılandırma çalışması ile ilgili şu anda bir ayrıntıya sahip değiliz. Devletin bu konuda atacağı adımların ne olduğunu tam olarak bilmeden bir şey söyleyemeyiz. Ancak aldığımız ham bilgiler doğrultusunda niyet nedir ve bu niyete karşı Galatasaray'ın ve yönetim kurulu olarak bizim tavrımız ne olmalıdır, bunu konuşabiliriz.""Hepimiz dikkatle izliyoruz. Öncelikle şöyle bir tepki var: 'Acaba devlet borçlu olan kulüplere el koyma niyetinde mi' deniyor. Yıllarca spor kulüpleri bir kayyum endişesi taşıdı. Şunu açıklıkla belirtmeliyim ki başından beri bulunduğumuz temaslarda asla böyle bir niyet hissetmedik. Tümüyle devletin artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin mali çıkışı için bir çözüm yolu olarak görüyoruz.""Biz nasıl genel kurul üyeleri olarak düşünüyorsak, çıkış arıyorsak devlet de aynı şekilde milletinin mensubu olduğu bu sosyal camialara destek olmak istiyor. Bunun için devletimize kalpten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürüm bir siyasi mülahaza olarak görülürse teessüf ederim. Devlet bizim devletimiz. Ben devletten geldim. Hiçbirimiz devletimize küsemeyiz." Türkiye 'de spor kulüplerinin 15 milyar TL'ye yakın borcu var. Borç alacak farkı da 10 milyar civarında. Bütün geçmiş yönetimlere, yöneticilere kurullarda bulunan kardeşlerimize candan teşekkür ederim. Onlar da bizim gibi canı gönülden zamanını ve emeğini verdi bu işe.""Biz sosyal bir camiayız. Bazı değerlere, bazı söylemlere çok dikkat etmek gerek. Devlet şunu düşünüyor: Biz nasıl yardımcı oluruz? Bu asla bir yeni kredilendirme değil. Biz de devlete 'Bize yeni kredi verin, transferler yapalım, harcayalım' demiyoruz.""Bugün 150 milyon Euro'ya yakın yükümlüğümüz var. Bu ay sonu itibarı ile ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. Her 3 ayda bir borçsuz belgesi alıyoruz. 3 ay dinamik hareket ediyor, sonra biriken mali sorunlarla yeniden yüzleşiyoruz.""Ağustos ayında sendikasyon kredisinde benzer bir yapılandırmayı yaptık. 380 milyon TL, Ziraat Bankası ve DenizBank vasıtasıyla yapılandırdık ve Euro olan borçlarımızı da azalttık. Daha rahat bir duruma geldik.""Devlet bir öteleme yapacak. Biz dedik ki siz bunu 10 yıl yapın ilk 4 yılı ödemesiz olsun. Çünkü ben hiç harcama yapmasam ancak 4 yılda borcumu ödüyorum. Geleceği de düşünmek gerekiyor. Bu yapılandırma ile 4 yıl sonra gelecek yönetimin üzerine de yük bindirilmemeli. Bunun da önüne geçmek gerekir. Amatör sporlara vergi ödüyoruz ve ödediğimiz vergilerden 27 milyon TL kaynak yarattık.""Galatasaray hem yapılan çalışmalar nezdinde son derece profesyonel, hem de siyaset nezdinde açık ve dürüst davranıyor. Biz aldığımız her futbolcuyu ne kadara aldığımızı, her yıl ne ödeyeceğimizi yıllardır KAP'a bildiriyoruz. Rakiplerimiz bunu yapmıyor. Bu, bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösteriyor. Hesaplarımız çok açık ve şeffaf. Devletimiz bunu görüyor. Diğer rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar net olarak ortaya koydu.""Değerli eski başkanımız Duygun Yarsuvat , bizim bilançoda cinlik yaptığımızı söylüyor. UEFA'dan gelecek yıl elde edilecek muhtemel gelirleri bu yılın bilançosu koyduğumuzu ve insanları aldattığımızı söylüyor. Çok üzüldüm. İnanamadım söylediklerine.""Biz sadece kendi içimizde değil, aynı zamanda uluslararası bağımsız denetim şirketi EY denetimine de tabiyiz. Bu açıklama onlara da hakaret. Aynı zamanda UEFA denetimindeyiz. Bunu yapmışsak zaten suçtur. Biz o denetlemelerden geçerek, bugün hiç söylenmeyen, sanki hayatın akışı içinde çok olağan bir şey gibi görülen UEFA'dan geçerlilik belgesini aldık.""Çalışmalarımızı mali olarak kanıtladık. Her iki şirketin titiz denetlemesiyle 6 ay içinde net kara geçtik. UEFA'nın 2 milyon Euro cezası olmasaydı 15 milyon TL olacaktı. Bir yılı doldurduk. Bizim bütün mali tablolarda müthiş bir iyileşme var. Öz sermayede sürekli artış sağladık. 2.6 milyon kara geldik. İnşallah şartlar bizi lüzumsuz harcamalar içine sokmaz.""Transferlerle ilgili gecikmeler oldu. Üstümüzdeki baskı belli. Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor.""Ummadığımız şeyler çıkıyor karşımıza. Bariyer derken bunu kastettik.""Bizim camiamız edepli bir camiadır. Transfer yaparken rakibe laf atmaz. Herkes edebine göre davranır. 4-5 olası alternatife indirdik. İnşallah en uygun maliyetlerle transferleri yapacağız. Hiç kimse bize baskıyla, tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz.""Biz şampiyonuz. Şimdi en büyük derdimiz forvet. Bizim tek derdimiz forvet olsun.""Net söylüyorum. Paraya ihtiyacımız var. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Cebinde parası olmayan insanın aldığı formanın emanetini taşıyoruz. Biz en ufak şekilde tıkandığımızı hissettiğimizde divana da genel kurula da danışırız.""Borç yapılandırma için şartlara bakacağız. Girip girmeyeceğimiz, girersek hangi koşullarda gireceğimiz şu an için meçhul. Benim zaten maç günü gelirim, yayın gelirim, hepsi temlik altında. Bunda bir rahatlama görmeyeceksem neden gireyim?""Tüm rakamlar meydanda. Gidiş çok iyi. Borç yapılandırma konusunu UEFA ile görüştük. Borsaya kote 4 büyük kulüple görüşüldü ve bu anlaşmayı çok olumlu bir katkı olarak değerlendirdiler. Hatta UEFA çok önemli bir direktörünü buraya atadı."