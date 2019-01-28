Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz: "Transfer Yapmıyorum Diye Hanım Benimle Konuşmuyor

Mustafa Cengiz: "Transfer Yapmıyorum Diye Hanım Benimle Konuşmuyor

1 saat önce

- Mustafa Cengiz: "Transfer yapmıyorum diye hanım benimle konuşmuyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler aldık"İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer konusunda gecikmeler olduğunu ve üzerilerindeki baskıyı bildiklerini ifade ederek,...

- Mustafa Cengiz: "Transfer yapmıyorum diye hanım benimle konuşmuyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:
"4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler aldık"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer konusunda gecikmeler olduğunu ve üzerilerindeki baskıyı bildiklerini ifade ederek, "Transfer yapmıyorum diye hanım benimle konuşmuyor. 4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler aldık" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu'nda transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Transferde gecikmeler olduğunu ve üzerilerindeki baskıyı bildiklerini ifade eden Başkan Cengiz, "Transfer yapmıyorum diye hanım benimle konuşmuyor. Yorgunum, dün saat 4.30'da eve gittik. Bariyerler derken hiç ummadığımız şeyler oldu. Ben bunu ifade edemem, rakip kulübün şartlarına saygısızlık etmiş olurum. Ben rastgele konuşan bir camianın temsilcisi değilim. Rakip takımlara transfer laf atmaz. Biz edepli insanlarınız, herkes edebine göre davranır. 4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler aldık. Biz hayırlı olacağına inanıyoruz. Hiç kimse baskıyla, tehditle, küfürle ve fiziki tehditle bana Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz" diyerek sözlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

Galatasaray, Mustafa Cengiz, Spor
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